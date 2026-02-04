Alumno de Unisierra vive experiencia en el principal clúster minero de cobre del mundo con impulso del Gobierno de Sonora

Moctezuma, Sonora.- Jesús Tadeo Yánez Bojórquez realizó una estancia profesional y formativa en el complejo industrial Molynor en Antofagasta, Chile, filial del Grupo Chileno Molymet, referente internacional en la industria metalúrgica, en el principal clúster minero del mundo. El joven es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad de la Universidad de la Sierra (Unisierra).

El Gobierno de Sonora impulsa la formación académica del alumnado con una visión global que les permite vivir este tipo de experiencias, así como lo hizo Jesús Tadeo. Su estadía en Chile se convirtió en un espacio de aprendizaje aplicado, donde se desarrollaron y utilizaron gemelos digitales, una tecnología de vanguardia que hoy forma parte de los modelos educativos más innovadores en ingeniería y ciencias aplicadas.

Gobierno de Sonora: Alumno de Unisierra vive experiencia en el principal clúster minero de cobre del mundo

El rector de Unisierra, Juan Carlos Avilés Miranda, reafirmó el sólido compromiso de la institución con su misión formativa, destacando que el objetivo central es abrir puertas para que los estudiantes no solo se limiten al aprendizaje local, sino que se involucren en entornos internacionales de alto nivel. Según Avilés, esta exposición global es clave para que los jóvenes adquieran perspectivas innovadoras que, posteriormente, puedan aplicar de vuelta en su entorno cercano, impulsando así el progreso sostenible y el bienestar económico del estado de Sonora.

También subrayó la relevancia de la labor realizada por Yánez Bojórquez; explicó que gracias a su gestión y desempeño, se logró construir un puente efectivo entre la teoría académica y la práctica profesional, permitiendo que los conocimientos desarrollados en los salones de clase de Unisierra se pusieran a prueba frente a las exigencias técnicas y operativas de uno de los complejos minero-metalúrgicos más importantes a nivel mundial, logrando una integración directa entre la formación universitaria y las necesidades reales de la industria de gran escala.

Cada experiencia internacional de sus estudiantes y docentes amplía el horizonte académico de la universidad, consolidando su misión de tejer puentes entre la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano, siempre al servicio de la sociedad. "Esta estancia internacional no solo fortaleció competencias técnicas, sino que también impulsó habilidades analíticas, pensamiento crítico y una comprensión profunda de los procesos industriales contemporáneos", comentó Avilés Miranda.

Fuente: Tribuna del Yaqui