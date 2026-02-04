Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo Federal (Sectur), participa durante todo el mes de febrero de 2026 en la plataforma Punto México con el espacio Casa Sonora, en la Ciudad de México; apoderándose de sus vitrinas con el propósito de impulsar el turismo local y promover las características que distinguen a la entidad.

Gracias al arduo trabajo, esfuerzo y compromiso del gobernador Alfonso Durazo, Casa Sonora nuevamente es ubicada en una de las vitrinas comerciales y turísticas más importantes del país, que son las instalaciones de la Secretaría de Turismo Federal, la cual se exhibirá del 4 al 27 de febrero del año en curso, dando a conocer la riqueza cultural, gastronómica y turística que da identidad al pueblo sonorense.

Casa Sonora llega a Punto México de la Sectur, impulsando la riqueza turística del estado a nivel nacional

Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo del Estado, dio información acerca de lo que se mostrará en la exposición temporal, ya que destacó que a lo largo del mes se exhibirán los principales atractivos de Sonora, como sus hermosas playas, el desierto, los emblemáticos cuatro pueblos mágicos, la gastronomía típica de la región, actividades culturales, la gran conocida bebida del bacanora, entre muchas otras experiencias que podrán disfrutar las y los visitantes.

"Nuestro gobernador Alfonso Durazo nos ha instruido, de manera prioritaria, a impulsar las riquezas sonorenses a todos los rincones de México y del mundo; por ello, me siento profundamente agradecido por el apoyo y compromiso que nos ha brindado para lograr una participación extraordinaria durante este mes de febrero", señaló Gradillas Pineda.

El Gobierno de Sonora, a través de Sectur, con estas acciones refrenda su compromiso de atraer más turismo nacional e internacional, así como de generar un impacto económico y turístico positivo en miles de familias sonorenses que forman parte de la cadena de valor del sector. 'Casa Sonora' puede visitarse de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a sábado, y de 9:00 a 18:00 horas los domingos, en la planta baja del edificio central de la Secretaría de Turismo, ubicado en avenida Presidente Masaryk y Hegel, colonia Polanco.

Fuente: Tribuna del Yaqui