Ciudad Obregón dejó de recaudar 450 mdp por falta de pago de predial y agua; cartera vencida es 2,900 mdp

Ciudad Obregón, Sonora.- Recursos por el orden de los 450 millones de pesos son los que dejaron de ingresar a las arcas municipales por concepto de falta de pago del impuesto predial y el servicio de agua potable, informó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Explicó que, del total de recursos que dejaron de percibir la Tesorería Municipal y el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (Oomapasc), 200 millones corresponden a los prediales y 250 al recibo del agua.

También dio a conocer que, en total, la cartera vencida por ambos conceptos asciende aproximadamente a dos mil 900 millones de pesos. "Yo creo en la gente que es responsable, que va a estar cumpliendo con sus compromisos, con sus obligaciones, y en ese sentido vamos a ir avanzando; por lo tanto, yo sigo progresando con lo que tengo y por eso no dejo de gestionar ante el gobierno del Estado o el federal para continuar teniendo recursos y aplicar lo que se necesita para estar de acuerdo", comentó.

Lamarque Cano solicitó a la comunidad en general que acuda ante las dependencias correspondientes a ponerse al corriente con el pago de servicios e impuestos. A fin de que el Ayuntamiento pueda contar con los recursos necesarios para continuar realizando obras de rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria, además de la correspondiente pavimentación.

El edil cajemense destacó que, de contar con dichos recursos, prácticamente la problemática que desde hace años aqueja a Cajeme en materia de infraestructura ya estuviera resuelta.

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, reconoció que aún queda mucho por hacer y demandas ciudadanas que atender en materia de infraestructura; sin embargo, manifestó que no se trata de falta de voluntad, sino de recursos.

Fuente: Tribuna del Yaqui