Clima en Ciudad Obregón HOY 4 de febrero: Así cambiará la temperatura durante el día

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de iniciar actividades al aire libre, salir a carretera o planear traslados largos, es clave conocer cómo se comportará el clima este miércoles 4 de febrero de 2026 en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. La combinación de temperaturas frescas por la mañana y calor moderado por la tarde puede influir en la salud y el rendimiento físico, por lo que es clave tomar precauciones. ¡Aquí te compartimos toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY miércoles 4 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información compartida en el portal web Meteored.mx, durante las primeras horas de este miércoles se espera un ambiente fresco con cielo de nubes y claros en la región. Entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 15°C, con sensación térmica similar.

El viento soplará desde el norte, inicialmente flojo y después con intensidad moderada, con rachas que oscilarán entre los 10 y 21 kilómetros por hora, lo que podría acentuar la percepción de frescura al amanecer. En este periodo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel bajo.

Hacia el final de la mañana, alrededor de las 11:00 horas, el termómetro comenzará a subir de forma gradual. La temperatura alcanzará los 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25°C, mientras el cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros. El viento cambiará ligeramente de dirección, proveniente del noroeste, con intensidad moderada. En este horario, el índice UV aumentará a nivel medio, por lo que se recomienda considerar protección solar.

Durante la tarde, Ciudad Obregón registrará el momento más cálido del día. Entre las 14:00 y 17:00 horas, se esperan temperaturas máximas de hasta 28°C. El cielo continuará mayormente despejado con algunos periodos parcialmente nublados, mientras que el viento del oeste se intensificará de forma moderada, alcanzando rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Aunque el índice UV descenderá conforme avance la tarde, el calor seguirá siendo perceptible.

Al anochecer, las condiciones tenderán a estabilizarse. Para las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 20°C, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noroeste. Ya entrada la noche, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 17°C, con ambiente más fresco y viento ligero del oeste, cerrando el día sin condiciones adversas relevantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)