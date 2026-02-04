Clima en Hermosillo HOY 4 de febrero: Advierten mañana fresca y tarde calurosa

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este miércoles 4 de febrero de 2026, es importante revisar cómo se comportará el clima en Hermosillo, ya que el día combinará temperaturas frescas por la mañana con un aumento importante de calor por la tarde. Conocer el pronóstico del tiempo permitirá planear traslados, ajustar la vestimenta y prevenir molestias por cambios térmicos o exposición prolongada al sol.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información oficial del portal web Meteored.mx, la capital de Sonora tendrá un día con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, pero con variaciones marcadas de temperatura y rachas de viento moderadas que se sentirán a lo largo del día. Durante la mañana, Hermosillo iniciará con ambiente fresco. Desde las 6:00 y hasta las 8:00 horas, se espera cielo con nubes y claros y una temperatura cercana a los 15°C.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El viento soplará del noreste, primero de forma floja y después moderada, con rachas que irán de los 10 a los 23 kilómetros por hora, lo que podría acentuar la sensación fresca. Conforme avance la mañana, alrededor de las 9:00 horas, la temperatura comenzará a subir gradualmente hasta los 18°C, manteniendo cielo parcialmente nublado y viento moderado, mientras el índice de rayos ultravioleta (UV) seguirá en niveles bajos.

Hacia el mediodía y la tarde, el ambiente cambiará notablemente. Para las 11:00 horas, se prevé una temperatura cercana a los 25 grados, con sensación térmica similar y viento del noreste con rachas de hasta 26 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar básica. El punto más caluroso del día llegará alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro marcará hasta 31°C, aunque la sensación térmica será ligeramente menor, cercana a los 29°C.

En este periodo, el viento girará al sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, manteniendo condiciones secas y cielo con nubes y claros. Para las 17:00 horas, el cielo se tornará mayormente soleado, con una temperatura que se mantendrá alrededor de los 31°c, aunque el índice UV descenderá. Durante la noche, las temperaturas comenzarán a disminuir de forma gradual.

uD83EuDD76 ¡Buenos días! Se pronostican temperaturas mínimas de hasta -10 grados #Celsius en zonas serranas de #BajaCalifornia, #Chihuahua y #Durango.



Revisa más detalles del #Pronóstico de esta mañana. ?? pic.twitter.com/k1uhkoPY8C — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 4, 2026

Hacia las 20:00 horas, se espera un ambiente más templado, con 24°C y sensación térmica ligeramente superior, acompañado de viento moderado del oeste. Para el cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 21 grados, con viento flojo del suroeste y cielo parcialmente nublado, condiciones que favorecerán una noche estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)