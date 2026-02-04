Coves entrega materiales para el mejoramiento de viviendas en 30 municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), continúa durante este 2026 con la entrega de materiales para el mejoramiento de vivienda en más de 30 municipios de la entidad.

Como resultado de este programa, en los últimos meses se logró la entrega de dos mil 280 piezas de lámina galvanizada, mil 760 sacos de cemento, 400 cubetas de pintura, 50 tinacos y 620 cubetas de impermeabilizante.

Estas acciones forman parte del presupuesto destinado a este rubro, que supera los seis millones de pesos, permitiendo una entrega constante y equitativa de apoyos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.

En Ónavas hicimos entrega de materiales de mejoramiento correspondiente a sacos de cemento, lámina galvanizada, cubetas de pintura e impermeabilizante



Estos apoyos contribuyen a que más hogares onavenses cuenten con la seguridad estructural y habitabilidad qu requieren.

Los materiales entregados permiten atender problemáticas relacionadas con el debilitamiento y desgaste estructural de las viviendas, brindar protección ante las lluvias, reforzar la seguridad de los hogares y mejorar el almacenamiento de agua potable.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Sonora por mejorar de manera directa la calidad de vida de las familias. No se trata solo de entregar materiales, sino de asegurar que cada apoyo cumpla con los estándares de calidad necesarios para generar un impacto duradero en los hogares sonorenses", destacó Pedro Fontes Ortiz, titular de Coves.

Coves cuida que todos los materiales entregados cuenten con la calidad y durabilidad requeridas. Los tinacos tienen una capacidad de 450 litros e incluyen su kit de instalación; la pintura es vinílica para uso interior y exterior; y el impermeabilizante cuenta con una garantía de durabilidad de cinco años. Con esto se beneficia de manera directa a tres mil 615 personas.

En estas entregas colabora la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, participando en la supervisión de la correcta distribución de los apoyos y en la conformación de los Comités Ciudadanos de Obra en cada municipio beneficiado, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana.

En beneficio de las familias que sufrieron daños por la lluvia del pasado octubre, en la colonia Niza realizamos la entrega de apoyos del programa Mejoramiento de Vivienda, en coordinación con DIF Guaymas y COVES.



Además, se integró el Comité Ciudadano de Vigilancia

Fuente: Tribuna del Yaqui