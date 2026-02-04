DIF Navojoa atiende caso de violencia infantil extrema; el menor ya se encuentra bajo su protección

Navojoa, Sonora.- A sólo días de haber nacido, el pequeño Gabriel conoció el lado más cruel de la vida a manos de su propia madre, quien, lejos de brindarle caricias maternales, acostumbraba ahorcarlo para que dejara de llorar. Desde entonces, los actos de violencia lo han acompañado en toda su infancia.

Así como el caso de Gabriel, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Navojoa recibe en promedio alrededor de 200 reportes mensuales sobre presuntos casos de omisión de cuidado, explotación y maltrato infantil.

Para evitar que el pequeño Gabriel se convirtiera en una cifra más, o incluso terminara en tragedia, vecinos decidieron romper el silencio y denunciar la triste vida que lleva el menor a cargo de su madre, quien, a decir por los vecinos, acostumbra golpearlo con lo primero que se encuentre y en repetidas ocasiones, sin remordimiento alguno.

Él es mi vecino, este pequeño niño que desde que nació ha sufrido a manos de su madre que finge tener retraso mental cuando quiere. Al niño ya se lo hemos quitado de las manos muchísimas veces; tenía unos días de vida cuando la madre ya lo estaba ahorcando porque lloraba… Él sufre de violencia; su madre siempre lo ha golpeado con palos, madera, cintos, cables, con todo lo que puede y cada vez que quiere. Todos los vecinos nos hemos metido repetidas veces para quitarle a esa maldita de encima", señaló una de las vecinas.

Afortunadamente para el menor, el sufrimiento y temor constante llegó a su fin, luego de que trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudieran a su rescate y lo resguardaran en el albergue temporal 'Caari al Leiya'.

Derivado de la valoración inicial del caso y del análisis de riesgo realizado por el personal especializado, se determinó la procedencia de la implementación de medidas especiales y urgentes de protección, con la finalidad de salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica del niño, quien se encuentra bajo el resguardo del DIF", puntualizó Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF Municipal.

El DIF Municipal invitó a la ciudadanía a realizar denuncias responsables ante cualquier hecho que pudiera constituir una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también de los adultos mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui