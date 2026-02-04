¿Habrá LLUVIAS en Sonora HOY miércoles 4 de febrero? Pronóstico del CLIMA y TEMPERATURAS

Hermosillo, Sonora.- Antes de comenzar la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026, es importante revisar cómo se comportará el clima en Sonora, ya que el estado presentará contrastes marcados entre las primeras horas del día y la tarde, además de rachas de viento que podrían generar condiciones adversas en algunas zonas. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico íntegro.

Así será el clima en Sonora este miércoles 4 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este miércoles 4 de febrero de 2026 se prevé un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de lluvia en el estado. Durante la mañana, el ambiente será frío a frescoen gran parte del territorio sonorense, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 y 6°C en municipios del norte y noreste, como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En zonas serranas, las condiciones serán muy frías, con presencia de heladas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y extremar precauciones en carreteras. En ciudades del centro y noroeste, como Hermosillo, Magdalena de Kino y Caborca, las temperaturas matutinas se mantendrán entre los 8 y 14°C, mientras que en municipios costeros como Puerto Peñasco, Guaymas y Ciudad Obregón, el termómetro marcará valores de entre 12 y 15°C.

Durante la tarde, el panorama cambiará de forma notable. El ambiente se tornará templado en la mayor parte de Sonora, con temperaturas máximas que alcanzarán entre los 27 y 33°C en municipios como Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón. En zonas del sur del estado, el calor será más perceptible conforme avance el día, aunque sin llegar a niveles extremos. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes y sol, lo que favorecerá una sensación térmica más cálida.

El viento será un factor a considerar durante esta jornada. Se espera que sople de dirección variable, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora, principalmente en regiones abiertas y carreteras, lo que podría generar tolvaneras o reducción de visibilidad.

Por la noche, las condiciones volverán a refrescarse. Las temperaturas descenderán de manera gradual, ubicándose entre los 13 y 17 grados en gran parte del estado, con cielo parcialmente nublado y vientos que disminuirán su intensidad. En regiones del norte y sierra, el ambiente volverá a sentirse frío conforme avancen las horas nocturnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)