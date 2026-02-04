Invertirá minera australiana en Sonora para movilizar su producción por Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Como resultado de la modernización integral del Puerto de Guaymas, que contempla el Proyecto de Expansión anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con una inversión de 130 mil millones de pesos, se confirmó el interés de la empresa South32 para invertir en el estado al movilizar su producción de zinc a través de este puerto estratégico, fortaleciendo el comercio entre Sonora y Estados Unidos.

El mandatario estatal informó que directivos del Proyecto Hermosa de South32, uno de los desarrollos mineros más relevantes de América del Norte, manifestaron su decisión de utilizar el Puerto de Guaymas como punto de salida de los minerales que se extraerán de esta mina ubicada en Arizona, lo que reafirma la visión del Plan Sonora de aprovechar la infraestructura logística para impulsar el desarrollo regional.

Durante un encuentro con Miguel Lamadrid, gerente general de Operaciones de South32, y Simón Charter, gerente de Asuntos Externos de la empresa, Durazo Montaño destacó la relevancia de esta decisión para la economía estatal y para la integración productiva de la región fronteriza.

“Han tomado la decisión de movilizar los minerales, de zinc particularmente, que extraerán de la mina a través del Puerto de Guaymas. Es una gran noticia para nuestro estado; vamos a formalizarla con la firma de un memorándum de entendimiento, un convenio de colaboración, la mina y el Puerto de Guaymas, por lo pronto, me da muchísimo gusto”, subrayó.

Esta alianza estratégica con la industria minera es resultado de las gestiones y reuniones de negociación que dieron inicio en septiembre de 2025, lo que consolida al estado como nodo logístico clave potenciado por Plan Sonora de Energías Sostenibles para detonar nuevas inversiones en la entidad.

South32 es una empresa minera global diversificada con sede en Australia que desarrolla el proyecto Hermosa en el sur de Arizona, Estados Unidos. Es el único desarrollo minero avanzado en ese país enfocado en la producción de minerales críticos para la transición energética, como manganeso, zinc, plata y plomo, lo que posiciona a Sonora como un actor estratégico en las cadenas globales de suministro y reafirma el potencial del Puerto de Guaymas como plataforma logística de clase mundial.

De la mano del Gobierno Federal y distintos grupos empresariales invertiremos 130 mil millones de pesos para continuar la transformación del Puerto de Guaymas.



Con esto abrimos un nuevo capítulo de desarrollo, oportunidades y bienestar para Sonora. #SonoraSeTransforma… pic.twitter.com/JmmynzcHpy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui