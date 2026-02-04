¡Síguenos!
Joven emprendedora cultiva girasoles en el Valle del Yaqui; deja atrás las hortalizas familiares

A cinco años de iniciar su proyecto, Karen produce girasoles de ornato en su tierra familiar, destacando por su calidad y precios accesibles para el público

Joven emprendedora cultiva girasoles en el Valle del Yaqui, dejando atrás las hortalizas familiares Foto: TRIBUNA / Omar Rodríguez

Cajeme, Sonora.- Desde hace cinco años, Karen Reyes Murrieta decidió iniciar con la producción de flores, particularmente de girasol de ornato, dejando de lado las hortalizas, que es lo que su familia ha producido desde hace 40 años.

En una orilla de los campos de cultivo de su familia en el Valle del Yaqui, la joven comenzó a sembrar esta bella flor amarilla. "El girasol es un cultivo muy noble, comencé con un surco y a distribuirlos en florerías y ahorita la estoy sembrando en 40 surcos de 150 metros y pues ahora estoy empezando a vender al público", señaló.

Se encuentra en tierras de cultivo ubicadas en la calle Norman Borlaug, una zona reconocida por su importancia agrícola, y a tan solo 500 metros del Valle del Yaqui, una región histórica conocida por su rica tradición en la producción de alimentos.

Me siento orgullosa de mi producción, me gusta mucho producir estas bellas flores para ofrecerle a la gente algo fresco, bonito y barato", subrayó.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

