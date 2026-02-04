Mesa Cancún con Abraham Sierra: Proyectan becar a más de 44 mil jóvenes universitarios en 2026

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, con un presupuesto aprobado de mil millones de pesos para este 2026, proyecta becar a por lo menos 44 mil estudiantes de universidades públicas de Sonora en su primer semestre del año escolar, aseguró Abraham Sierra, titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que la visión del gobernador es aumentar el número de beneficiarios a cada año, hasta llegar a que todos los estudiantes de universidades públicas puedan tener una beca que va desde los dos mil 500 hasta los 10 mil pesos, para que continúen con su preparación.

La apuesta para el segundo semestre para este año es lograr aún más la cobertura de becas en universidades públicas, acercándonos así a la universalidad de las mismas, cuando menos para el primer semestre de 2027 y, si todo sale bien, podríamos estar hablando de que se logre en este último semestre de este 2026", declaró Abraham Sierra.

Abraham Sierra recordó que la convocatoria está abierta a través de su portal web para el registro de aspirantes hasta el 13 de febrero, específicamente estudiantes de universidades públicas.

Crédito educativo

Como invitado de la Mesa Cancún, Abraham Sierra señaló que la ampliación del programa de becas ha beneficiado para que estudiantes foráneos puedan acceder a créditos, como para su titulación, el pago de cuotas atrasadas o los trámites para egresar.

Dijo que los estudiantes que solicitan el crédito educativo tienen beneficios como tasas de interés muy bajas, especialmente los que tienen un promedio de 80 para abajo, mientras que los que tienen calificación 81 en adelante no pagan intereses.

