Por segundo día, Lamarque Cano da banderazo de inicio a obras de infraestructura sanitaria en Las Cortinas

Ciudad Obregón, Sonora.- Por segundo día consecutivo, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio el banderazo de arranque de obra de infraestructura sanitaria, esto con el objetivo de continuar generando bienestar para las familias del municipio.

Se trata de los trabajos de renovación total de la red hidrosanitaria, incluyendo líneas de agua potable de seis pulgadas y alcantarillado de ocho pulgadas, además de la reposición de tomas y descargas domiciliarias, aunado a los correspondientes trabajos de pavimentación.

El edil cajemense explicó que los trabajos en cuestión beneficiarán a tres mil 500 personas de la colonia Las Cortinas, particularmente a los vecinos de la calle Vicente Suárez entre Coahuila y Chihuahua, cuya inversión asciende a más de dos millones de pesos.

Vamos a seguir atendiendo la rehabilitación de las calles de nuestro municipio y vamos a seguir dando banderazos", finalizó el municipé.

Fuente: Tribuna del Yaqui