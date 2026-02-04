SEC Sonora invita a registrar a menores en las inscripciones anticipadas; lo que DEBES SABER

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora (SEC), Froylán Gámez Gamboa, invitó a madres y padres de familia a registrar a sus niñas y niños que entrarán a preescolar, primaria y secundaria el próximo periodo escolar en las inscripciones anticipadas que abrieron este 3 de febrero.

El secretario de educación comunicó que las inscripciones anticipadas se realizarán a través del portal de Yoremia del 3 al 13 de febrero, donde el padre o la madre de familia seleccionará tres opciones de planteles que estén cerca de su domicilio. Froylán Gámez Gamboa dijo que para realizar el proceso en línea, es necesario contar con la CURP y, una vez finalizado el proceso, se debe imprimir el certificado de registro.

Mamá, papá o tutores, ya se puede realizar el registro para inscribir a su hija o hijo de manera anticipada en preescolar, primaria o secundaria; para iniciar, es muy importante contar con su CURP, seleccionar la escuela o las escuelas de tu interés y revisar que los datos estén correctos", añadió Froylán Gámez Gamboa.

El registro se puede realizar las 24 horas del día, ya que es en línea y se requiere la CURP de la niña o el niño.

El portal Yoremia

Se puede acceder al portal desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y se requiere información básica como nombre completo de la niña o el niño, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento y lugar donde reside.

En el mismo portal se debe especificar a qué nivel ingresará el menor: preescolar, primaria o secundaria; además, se da la opción de seleccionar tres planteles escolares que estén cerca del domicilio de residencia. El portal cierra los registros de inscripciones anticipadas el 13 de febrero a las 11:59 de la noche.

El dato

486 mil estudiantes se cuentan actualmente en la matrícula de niveles básicos en Sonora, distribuidos en más de tres mil 600 planteles de preescolar, primaria y secundaria, y se planea un incremento de hasta 15 por ciento en el ciclo escolar del 206-2027 a iniciar en agosto.

La cifra

87 mil niñas y niños actualmente cursan el nivel preescolar en Sonora, en el sistema educativo público.

Fuente: Tribuna del Yaqui