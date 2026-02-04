Suena el silbatazo inicial: Arranca con fuerza la Olimpiada Estatal 2026 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Se pusieron en marcha las acciones de la Olimpiada Estatal 2026, la cual abarcará del 3 de febrero al 8 de marzo, en donde habrá acción en 16 deportes, con la presencia de más de cuatro mil atletas de todo el estado, que competirán desde la categoría Infantil hasta la Sub 23 en ambas ramas (varonil y femenil). La primera etapa del calendario de competencias dará inicio mediante el voleibol de salón y el basquetbol 3X3, con la participación, entre esas dos disciplinas, de 810 jugadores de toda la entidad.

La Olimpiada Estatal 2026 funciona como un filtro donde los mejores atletas de cada estado compiten para ganar su lugar en la etapa nacional, clasificando para la fase final, que tendrá a Puebla como sede principal. La jornada dio inicio este martes 3 de febrero de 2026 a las 14:00 horas y el miércoles las actividades serán de las 9:00 hasta las 20:00 horas, dejando las semifinales y finales para el jueves, en horario de 9:00 a 12:00 del mediodía.

Suena el silbatazo inicial: Arranca con fuerza la Olimpiada Estatal 2026

Principalmente, se comenzó con el voleibol de sala con un total de 63 equipos, los cuales se conforman por 630 atletas, provenientes de 17 municipios del estado de Sonora, que medirán fuerzas entre el martes, miércoles y jueves en la Unidad Deportiva del Noroeste, dentro de las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) y el Pabellón de Pelota, en cuatro categorías y en ambas ramas, tanto femenil como varonil.

El básquet 3X3 se llevará a cabo el día miércoles de 15:00 a 19:00 horas y jueves de 9:00 a 13:00 horas con sede en la Arena Sonora, en donde se desempeñarán 45 equipos conformados por 180 jugadores (en las dos ramas) de 11 municipios divididos en tres categorías. Es importante mencionar que esta es una versión urbana e innovadora del baloncesto, que se juega con tres jugadores por equipo en una media cancha con un aro y un tablero.

La segunda etapa de la Olimpiada Estatal 2026 está programada del viernes 6 al domingo 8 de febrero; en ese lapso, la capital sonorense recibirá a los deportes de béisbol, levantamiento de pesas, basquetbol y ajedrez, mientras que Cajeme le hará honores al frontón y el tenis de mesa. Finalmente, la tercera etapa, del 10 al 15 de febrero, incluirá al beisbol 5, futbol, boxeo, atletismo, softbol y handball, dejando el cierre para el taekwondo el 21 y 22 de febrero y tiro con arco el 7 y 8 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui