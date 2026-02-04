¡Síguenos!
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

UTS abre inscripciones para nuevo ciclo escolar y espera más de 700 estudiantes en 11 programas

La universidad anuncia nuevas licenciaturas en Desarrollo de Negocios, Contaduría, Diseño Digital y Producción Audiovisual, y proyecta abrir Ingeniería Industria

Ciudad Obregón: UTS abre inscripciones para nuevo ciclo escolar y espera más de 700 estudiantes en 11 programas Foto: Cortesìa

Cajeme, Sonora.- En el marco del proceso de inscripciones para el próximo ciclo escolar, el cual inició el pasado mes de enero y concluye a finales de marzo, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) anunció que se espera ingresar a más de 700 estudiantes interesados en cursar alguno de los 11 programas académicos que ofrece la institución.

El secretario académico, David Valladares Aranda, destacó que se cuenta con la Unidad Académica en el ejido Francisco Javier Mina, mejor conocido como el 'Campo 60', donde se ofrece la Licenciatura en Administración. Además, adelantó que, a corto plazo, se proyecta la apertura de la Ingeniería Industrial, como parte del compromiso institucional por ampliar la cobertura de educación superior.

Asimismo, Germán León Rochín, director de los programas del área Económico-Administrativa, presentó la nueva oferta educativa para el próximo ciclo; se trata de las licenciaturas en Desarrollo de Negocios, Administración y Contaduría, así como en Diseño Digital y Producción Audiovisual.

Las y los aspirantes pueden registrarse en la página oficial de la UTS: https://uts.sonora.edu.mx/, y aprovechar la promoción de inscripción por pago anticipado antes del 30 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui

