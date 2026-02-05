Académicos de la universidad entregan solicitud para revisión salarial 2026 a la rectoría de la Unison

Hermosillo, Sonora.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), acompañados por su secretario general Cuauhtémoc Nieblas, entregaron a la rectoría de la Universidad de Sonora (Unison) la propuesta de incremento salarial y la solicitud de revisión salarial para este 2026.

En conferencia de prensa, el líder de los académicos de la Universidad de Sonora dijo que para este año se está solicitando el 10 por ciento del incremento directo al salario, así como un 4 por ciento de aumento a las prestaciones que se tienen por diferentes conceptos en el contrato colectivo.

Cuauhtémoc Nieblas dijo que se tiene diferentes cláusulas que la rectoría todavía no cumple, como es el apoyo permanente para las y los académicos que se han expuesto a metales pesados y que les ha generado complicaciones de salud, así como mejoras en el servicio médico que presta Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Consideramos importante que la autoridad universitaria agilice las mesas de trabajo, ese es el llamado que hacemos, para no llegar a las fechas de emplazamiento de huelga con bastantes temas pendientes por resolver; sobre todo nos preocupa primero que nada la estabilidad de estudiantes, pero también de nuestra propia universidad y de nuestros académicos y académicas", señaló el secretario general del sindicato.

Añadió que las y los agremiados también demandan apoyos para el transporte de docentes y estabilidad laboral para profesores con más de diez años de servicio que no cuentan con este beneficio, ni con estímulos económicos y, en algunos casos, sin servicio médico.

Confían en que la Universidad de Sonora citará a los integrantes del sindicato para formar una mesa de negociación y poder avanzar en los temas que se tienen pendientes, tanto en los incrementos como en las prestaciones que han quedado rezagadas. En caso de no cumplirse o de no concretar avances o la instalación de la mesa, podrían irse a huelga.

DATOS

Cinco mil agremiados cuenta el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora en sus seis campus, como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Santa Ana, Nogales y Caborca , donde se ofrecen más de 45 carreras y posgrados en diferentes campos de estudio.

, donde se ofrecen más de 45 carreras y posgrados en diferentes campos de estudio. 4.3 por ciento tuvo de incremento el salario de los trabajadores académicos de la Universidad de Sonora en el 2025.

42 mil estudiantes se afectarían en caso de que el sindicato vote a favor de la huelga entre los meses de marzo y abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui