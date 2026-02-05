¡Síguenos!
Guaymas

Ayuntamiento de Guaymas trabaja en la rehabilitación de alumbrado público en el Valle de Guaymas

Tras el compromiso hecho por la administración a las comunidades, se comparte el trabajo de rehabilitación que se hace en relación al alumbrado público

Ayuntamiento de Guaymas trabaja en la rehabilitación de alumbrado público en el Valle de Guaymas Foto: Archivo / Ilustrativa

Guaymas, Sonora.- En cumplimiento del compromiso que contrajo la alcaldesa Karla Córdova González con las familias rurales, el Ayuntamiento de Guaymas, a través de la dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en la rehabilitación del alumbrado público en diversos ejidos del valle.

El titular de la dependencia, Jacobo Corral Sanzur, dio a conocer que en esta semana se trabajó en labores de iluminación en los ejidos San Marcial y General Esteban Baca Calderón, mientras que en los próximos días se hará en 'El Chorizo' y Nuevo San Francisco, en donde igual se colocarán nuevas lámparas.

Destacó que mediante estas acciones se brinda atención a las comunidades más alejadas del área rural. Son ocho las comunidades que se han atendido mediante este programa de iluminación en las últimas fechas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

