Ayuntamiento de Guaymas trabaja en la rehabilitación de alumbrado público en el Valle de Guaymas

Guaymas, Sonora.- En cumplimiento del compromiso que contrajo la alcaldesa Karla Córdova González con las familias rurales, el Ayuntamiento de Guaymas, a través de la dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja en la rehabilitación del alumbrado público en diversos ejidos del valle.
El titular de la dependencia, Jacobo Corral Sanzur, dio a conocer que en esta semana se trabajó en labores de iluminación en los ejidos San Marcial y General Esteban Baca Calderón, mientras que en los próximos días se hará en 'El Chorizo' y Nuevo San Francisco, en donde igual se colocarán nuevas lámparas.
Destacó que mediante estas acciones se brinda atención a las comunidades más alejadas del área rural. Son ocho las comunidades que se han atendido mediante este programa de iluminación en las últimas fechas.
Fuente: Tribuna del Yaqui