Canacintra ratifica a delegación sur de Sonora a consejo directivo para periodo 2026-2027

Ciudad Obregón, Sonora.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación sur de Sonora celebró su Sesión Anual Ordinaria 2026, este miércoles, para cumplir en tiempo y forma con los estatutos que rigen a la Cámara y contando con la participación activa de sus socios.

Durante la sesión se presentó y aprobó el Informe de Actividades 2025, así como el estado financiero del ejercicio anterior y el presupuesto 2026, destacando el trabajo realizado en favor del fortalecimiento del sector industrial. Asimismo, se realizó la elección de consejeros, quedando designados Edgardo Flores Padilla como consejero propietario par y Ana Cristina Islas Esquer como consejera suplente par.

De igual forma, se efectuó la ratificación de la Mesa Directiva para el periodo 2026, tomando protesta como presidente Francisco José Fernández Jaramillo, acompañado por Francisco José de San Martín Yepis y Rico como tesorero, así como Óscar Enrique Morales Balmaceda, supliendo como secretario a Silvia Abigail Figueroa Lugo.

La toma de protesta estuvo a cargo de Laura Lorena Velarde Araiza, vicepresidente de la Zona Pacífico Norte y testigo de honor de la Sede Nacional Canacintra, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo industrial del sur de Sonora.

En una ceremonia realizada en la capital del Estado, en medio de una que celebración de excelencia y visión empresarial, la CANACINTRA Hermosillo otorgó el Galardón “Águila Canacintra” 2025 a Luis Felipe Seldner Tonella, figura clave en la historia económica del estado de Sonora. pic.twitter.com/EVxo6vsykC — Tetakawi Sonora (@TetakawiSonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui