Ciudad Obregón: Fallece el padre Fidel Ortega Martínez a los 88 años con 52 años de servicio sacerdotal

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del miércoles 4 de febrero, la Diócesis de Ciudad Obregón anunció la partida al plano celestial del padre Fidel Ortega Martínez a los 88 años de edad. Dejó tras de sí más de medio siglo de servicio sacerdotal, un recuerdo y huella entrañables entre los feligreses que lo acompañaron durante su trayectoria.

Ortega Martínez se ordenó como sacerdote en 1973. Sin embargo, en donde se le recordará con mayor afecto es en la parroquia del Santo Niño de Atocha. En esta comunidad, su presencia marcó profundamente la vida pastoral. Impulsó grupos, acompañó procesos comunitarios y celebró la Eucaristía con un estilo sencillo y humano, cuyas palabras resonaban por su calidez.

52 años fueron los que dedicó el padre Fidel Ortega Martínez al sacerdocio, dejando una huella imborrable en la comunidad. A lo largo de más de cinco décadas, su vida estuvo marcada por el servicio constante, la entrega desinteresada y la fe profunda que transmitía en cada palabra y acción. Su presencia se convirtió en un pilar de apoyo para numerosas familias, guiándolas en momentos de alegría y también en tiempos de dificultad.

Fuente: Tribuna del Yaqui