Ciudad Obregón registra fuerte baja en accidentes viales; se contabilizan 189 en enero de 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Una disminución significativa en accidentes automovilísticos se ha registrado en el municipio de Cajeme durante los últimos años, según el comandante del departamento de Tránsito Municipal.

Luis Rey Chávez Chávez aseguró que tan solo durante el mes de enero de este 2026 se atendieron 189 accidentes viales, contra los 265 ocurridos en el mismo mes, pero del año 2025, y los 324 en enero del 2024.

La comparación se da justo en días en los que se han reportado varios de esos eventos en calles como la Náinari, la California, la Tabasco y otras vialidades que regularmente son escenario de choques.

En términos generales, de enero a diciembre del año 2024 el registro fue de tres mil 473 accidentes, mientras que, en el mismo período, pero del año 2025, la cifra se redujo a dos mil 886, según los datos oficiales del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme.

Después de enero y diciembre, febrero es otro de los meses en los que más ocurren ese tipo de hechos que requieren de la participación de los elementos de esa corporación. A pesar de ser el mes con menos días, alcanzó en 2024 un total de 297 accidentes. Mientras que el mismo febrero del año pasado disminuyó a 259 de ellos.

Luis Rey Chávez Chávez, jefe de ese departamento, señaló que es importante la colaboración de la ciudadanía para que continúen disminuyendo esas colisiones vehiculares.

Hacemos esa mención de que vamos a la baja; si tomamos en cuenta los meses del año pasado, nuestras estadísticas van bajando considerablemente y pedimos a los automovilistas que conduzcan con mucha precaución para evitarlos", subrayó.

Cajeme registra fuerte baja en accidentes viales: 189 en enero de 2026, cifra a la baja

Fuente: Tribuna del Yaqui