Clima en Hermosillo Sonora HOY 5 de febrero: Así será el CLIMA y el tiempo este jueves

Hermosillo, Sonora.- Si este jueves 5 de febrero de 2026 tienes actividades al aire libre en la capital de Sonora, traslados largos o planeas salir temprano de casa, es importante que revises cómo será el clima en Hermosillo a lo largo del día, ya que las condiciones cambiarán conforme avancen las horas. Las temperaturas irán en aumento, el cielo tendrá distintas etapas de nubosidad y el viento será un factor a considerar, ¡toma nota!

Así será el clima en Hermosillo este jueves 5 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, el clima en la capital de Sonora se mantendrá estable, sin lluvias, pero con contrastes marcados entre la mañana fresca y una tarde más cálida, por lo que se recomienda tomar precauciones según el horario. Durante la mañana, Hermosillo amanecerá con nubes y claros desde las 06:00 horas, con temperaturas cercanas a los 17°C, misma cifra que se mantendrá a las 07:00, aunque la sensación térmica será similar.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

El viento soplará de noreste, con intensidad moderada que oscilará entre los 12 y 27 kilómetros por hora, lo que podría provocar un ambiente ligeramente más fresco al inicio del día. Hacia las 08:00 horas, la temperatura subirá a 18°C, y para las 09:00 ya se esperan 20°C, manteniéndose el cielo parcialmente despejado. El índice UV será bajo durante estas horas, por lo que no se requerirá protección solar.

Para el mediodía y la tarde, el termómetro mostrará un incremento notable. A las 11:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura alcanzará los 25°C, con viento del este entre siete y 28 kilómetros por hora. En este periodo, el índice de rayos ultravioleta (UV) subirá a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar. Alrededor de las 14:00 horas, el cielo se tornará cubierto, con una temperatura máxima del día cercana a los 29°C.

El viento será más ligero, proveniente del sur, lo que favorecerá una sensación de calor moderado. Para las 17:00 horas, el cielo se despejará y el ambiente será soleado, con 28°c y viento moderado del suroeste, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución por la exposición solar previa.

Durante la noche, las condiciones serán más agradables. A las 20:00 horas, el cielo estará despejado con una temperatura de 23 grados, aunque la sensación térmica podría rondar los 25°C, acompañada de viento ligero del oeste. Para las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta los 21°C, con cielo despejado y viento muy ligero del norte, marcando un cierre de jornada fresco y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)