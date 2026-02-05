¿Cómo será el CLIMA en Sonora HOY jueves 5 de febrero? Aquí el pronóstico del TIEMPO

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 5 de febrero de 2026, es importante conocer cómo será el clima en Sonora, ya que el estado enfrentará contrastes térmicos importantes a lo largo del día. Mientras que durante la mañana se esperan condiciones frías, especialmente en zonas serranas, por la tarde el ambiente se tornará más templado e incluso caluroso en algunas regiones, además de rachas de viento que podrían generar tolvaneras y reducción de visibilidad.

Así será el clima en Sonora HOY jueves 5 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, para este día se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado en gran parte del territorio sonorense, con probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en zonas del norte y oriente del estado. Aunque las precipitaciones no serán generalizadas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a cambios repentinos en el clima, sobre todo en áreas serranas.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte de Sonora, mientras que en regiones de la sierra se mantendrán condiciones muy frías a gélidas, con heladas. Municipios como Agua Prieta y zonas aledañas al noreste del estado registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 6°C, mientras que en Nacozari de García se esperan mínimas alrededor de los 7°C. En Nogales, el termómetro marcará cerca de los 5°C en las primeras horas del día, lo que podría generar bancos de niebla en algunos tramos carreteros.

Conforme avance la jornada y se acerque el mediodía, las temperaturas comenzarán a incrementarse de forma gradual. Ciudades del centro y noroeste, como Hermosillo, alcanzarán máximas cercanas a los 30°C, con un ambiente templado a cálido. En Caborca se prevén temperaturas de hasta 28 grados, mientras que en Magdalena de Kino el termómetro podría subir hasta los 25 grados. En Puerto Peñasco, el ambiente será más templado, con máximas alrededor de los 22°C.

Durante la tarde, el calor será más notorio en el sur del estado. En Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan temperaturas máximas cercanas a los 29 y 30 grados, respectivamente, mientras que en Guaymas el termómetro rondará los 26°C. A pesar del incremento térmico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que ayudará a que el calor no sea extremo.

Para la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual en todo Sonora, con temperaturas que descenderán de forma más marcada en el norte y zonas serranas. Además, se prevé viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar sensación térmica más baja y polvo en suspensión en áreas abiertas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)