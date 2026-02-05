De las aulas al ring: Estudiantes de Conalep Sonora aspiran a participar en competencia nacional de boxeo

Hermosillo, Sonora.- Los alumnos Juan Carlos Flores y Alí Quijada del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (Conalep), plantel Magdalena, compiten en eventos selectivos a nivel estatal con el objetivo de participar en el proceso clasificatorio de box rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. Esta contribución es parte de una estrategia integral del Conalep Sonora para fomentar el deporte competitivo junto con la excelencia académica.

Como parte principal de este proceso, inicialmente competirán en la Olimpiada Estatal Codeson 2026, la cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero del presente año en Hermosillo. Este evento reunirá a los mejores exponentes del pugilismo de los 72 municipios del estado de Sonora y que forma parte del proceso oficial para asegurar su pase a la etapa nacional.

Luisa Cristina Rodríguez Ibarra, directora general de Conalep Sonora, resaltó que la participación del alumnado del subsistema en este tipo de procesos fortalece su formación integral, al fomentar valores como la constancia y el rendimiento de primer nivel, además de proyectar el talento juvenil sonorense en escenarios nacionales e internacionales.

Asimismo, hizo hincapié en el talento y dedicación de Juan Carlos, quien competirá en la categoría Junior 54 kilogramos, y Alí en la categoría de 85 kilogramos, demostrando disciplina, esfuerzo y pasión por el deporte. El box, además de aportarles beneficios integrales, incluyendo la mejora de la coordinación, la concentración y el control de la agresividad, se enfoca en la técnica, la autodefensa y la superación personal sin la violencia asociada al profesionalismo.

Los jóvenes que cursan el segundo y cuarto semestre de la carrera de Mecatrónica en Conalep han iniciado formalmente su camino para representar al estado en el boxeo durante la Olimpiada Nacional Conade 2026 y cuentan con una importante trayectoria en el box, por lo que confían en que, como resultado de su constancia y preparación, obtendrán el pase a la competencia nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui