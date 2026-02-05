Hermosillo, Sonora.- Ante el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, los diputados locales impulsarán temas como infraestructura, desarrollo social, así como salud, educación y seguridad, según los posicionamientos presentados por las bancadas representadas.

Manuel Scott, el líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, señaló que en este nuevo periodo trabajarán con temas que aquejan a los ciudadanos, como es la falta de mantenimiento y de infraestructura en los municipios.

"Haremos propuesta de mejora a la ley orgánica, para que este congreso no solo esté actualizado, sino que responda realmente a los huecos y los vacíos normativos para que permita que la transparencia sea un eje rector de este poder legislativo; también creemos en la mejora regulatoria".

En la misma sesión, Morena respaldó el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a favor de los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, de ordenar la restitución de prestaciones suspendidas de manera indebida.

Educación, salud e infraestructura se impulsarán en el Congreso de Sonora; esta es la agenda legislativa

Fuente: Tribuna del Yaqui