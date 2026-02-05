En Sonora buscan 8 años de prisión para quienes le quiten el dinero de la pensión a adultos mayores

Hermosillo, Sonora.- La presidenta del Congreso del Estado de Sonora, Alejandra López Noriega, presentó una propuesta para reformar el Código Penal de Sonora, a fin de imponer castigos a quienes usen, cobren, dispongan o administren el dinero de adultos mayores, beneficiarios de programas sociales, sin su consentimiento.

La diputada local señaló que los castigos propuestos en la reforma son de 3 a 8 años de prisión, multa de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y reparación del daño, a quien obligue por cualquier medio, manipule, engañe o presione al adulto mayor beneficiario de un programa social, a entregarle su dinero.

Alejandra López Noriega dijo que los programas sociales buscan eliminar la marginación social, pero también el desarrollo de los que menos tienen, con los adultos mayores, que tienen en muchas ocasiones ingresos limitados. "La Pensión del Bienestar de seis mil 200 pesos bimestrales desde 2025 viene siendo el pilar de apoyo de casi el 60 por ciento de apoyos, absorbiendo casi todo el presupuesto para uso social; con la pensión de las personas, se apoya a niñas, niños y jóvenes", destacó López Noriega.

La iniciativa incorpora la perspectiva de género y un enfoque de envejecimiento digno, reconociendo que las mujeres adultas mayores son quienes con mayor frecuencia enfrentan este tipo de abusos, debido a desigualdades económicas históricas y a la normalización del control sobre sus recursos. La legisladora Alejandra López Noriega señaló que "la pensión no es un regalo, es un derecho ganado con toda una vida de trabajo. Nadie tiene derecho a apropiarse de ese recurso. Usar la tarjeta del Bienestar sin permiso es un abuso y debe castigarse".

Cabe señalar que 350 mil adultos mayores son beneficiarios en Sonora de la Pensión del Bienestar para personas de la tercera edad, entre hombres y mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui