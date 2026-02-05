Estos son los alcaldes que han fallecido en Sonora durante la gestión de Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Durante el mandato de Alfonso Durazo Montaño como gobernador de Sonora, que comenzó en septiembre de 2021, al menos dos presidentes municipales de la entidad han perdido la vida mientras ocupaban su cargo o poco después de asumir funciones. Estas muertes ocurrieron en distintos momentos y por causas diversas, entre fenómenos de salud y contextos de violencia política, reflejando desafíos complejos en el entorno local.

Muerte del 'Mayito'

Uno de los casos más destacados fue el de Mario Martínez Bojórquez, apodado 'Mayito', quien se desempeñaba como presidente municipal de Navojoa desde septiembre de 2021, tras ganar la elección bajo las siglas de Morena. Martínez Bojórquez falleció el 20 de enero de 2023 a los 59 años de edad, mientras estaba hospitalizado en Ciudad Obregón por problemas respiratorios que se complicaron con un cuadro severo de neumonía.

Su muerte ocurrió en un centro médico donde recibía atención médica desde días antes, y generó mensajes de condolencia de autoridades estatales, incluido el gobernador Durazo, quien señaló su cercanía política y personal. En el momento de su fallecimiento, su familia, amigos y diversas figuras políticas expresaron su pesar, destacando su compromiso con su comunidad y su papel como servidor público en el municipio del sur de Sonora.

Adiós a Serge Enríquez

Más recientemente, el 19 de enero de 2026 se confirmó la muerte del presidente municipal de Bácum, Serge Enríquez Tolano. Este alcalde también había asumido su cargo durante la administración de Durazo, gestionando primero el periodo 2021–2024 y luego reelecto para continuar hasta 2027 en dicho municipio del sur de Sonora. Su deceso sucedió por cuestiones de salud y fue comunicado por el ayuntamiento, que expresó pesar por su partida y transmitió condolencias a su familia.

Tenía 57 años de edad y era una figura conocida en el sur de Sonora, con participación en el sector agrícola y en la vida comunitaria local. Los medios señalan que Enríquez Tolano enfrentó complicaciones médicas y estuvo hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). Según algunos reportes, su muerte se produjo tras un paro cardiaco relacionado con un cuadro de dengue hemorrágico.

Homicidio de Abel Murrieta

Aunque no llegó a ser alcalde, Abel Murrieta Gutiérrez, abogado y exprocurador de Sonora, fue asesinado a disparos en Ciudad Obregón el 13 de mayo de 2021, poco antes de las elecciones municipales, mientras repartía volantes para su campaña como candidato a la presidencia municipal de Cajeme. La agresión armada se produjo desde un vehículo en movimiento, con múltiples disparos, uno de los cuales lo alcanzó en la cabeza.

Fue trasladado a un hospital, donde falleció por las heridas sufridas. Este hecho marcó uno de los episodios de violencia política más visibles en Sonora en ese año electoral. Aunque este asesinato ocurrió en mayo de 2021, antes de que Durazo rindiera protesta como gobernador de Sonora, su impacto fue innegable para la política estatal, y se le considera en el contexto de la creciente violencia contra figuras públicas y aspirantes políticos en el estado.

