Fugas de agua complican el abastecimiento en el oriente del municipio de Navojoa, alertan autoridades

Navojoa, Sonora.- Contrario a lo que históricamente se ha creído, el municipio de Navojoa sí cuenta con el volumen de agua suficiente para abastecer a los hogares del sector oriente de la ciudad. Sin embargo, el problema radica en la red de distribución, donde los taponamientos y fugas han impedido el abastecimiento.

De acuerdo a las estadísticas del Ayuntamiento de Navojoa, se estima que en el casco urbano existen más de 70 colonias, de las cuales el 60 por ciento de ellas ha presentado problemas de abastecimiento durante los últimos años, principalmente en los domicilios ubicados en el sector oriente de la ciudad.

Artidoro Lagarda Yescas, director del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), informó que actualmente la paramunicipal suministra alrededor de 980 litros por segundo (l/s) a la red de distribución de la ciudad, cuando en realidad la población sólo requiere 650 l/s para su uso diario.

Sin embargo, a pesar de que se inyecta casi el doble del volumen de agua que en verdad se necesita, los distintos taponamientos y fugas de agua en la red principal ocasionan una mala distribución en la presión del agua.

No se puede decir que en toda una colonia no hay agua; hay algunas cuadras donde la presión no es la adecuada porque hay obstrucciones en la red de distribución… Estamos inyectando a la red 980 l/s porque no llega a todas las casas, ya que hay muchas pérdidas y en eso es lo que tenemos que trabajar más, no tanto en enfocarnos en aumentar la cantidad de agua en la red", señaló.

Las autoridades precisaron que ya se está trabajando en un proyecto ejecutivo que permita al Organismo Operador distribuir equitativamente la presión de agua en el sector oriente de la ciudad y arreglar las fugas de agua que se producen por el exceso de presión en algunos tramos de la red principal.

No obstante, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, puntualizó que para este 2026 se contempla mayor inversión en los pozos de la ciudad, para poder garantizar el abastecimiento en el 100 por ciento de la ciudad.

