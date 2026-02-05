Hermosillo, Sonora.- Este jueves 5 de febrero de 2026, se anunció una inversión en infraestructura de más de 940 millones de pesos para la rehabilitación y mantenimiento de la red carretera. El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que es con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la movilidad y competitividad regional.

De acuerdo con lo informado, el presupuesto va a permitir fortalecer las cadenas productivas, mejorar la conectividad logística, elevar la seguridad vial y detonar el turismo, beneficiando de manera directa a regiones clave del estado. Las acciones contemplan obras de rehabilitación, conservación periódica y rutinaria, caminos vecinales, así como la elaboración de proyectos ejecutivos.

Gobierno de Alfonso Durazo destina más de 940 millones para rehabilitación y mantenimiento de la red carretera

Estos son algunos de los municipios en los que se ha intervenido:

Hermosillo

Cajeme

San Luis Río Colorado

Caborca

Magdalena

Moctezuma

Navojoa

Mazatán

El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora será uno de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, impulsados por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es modernizar la red federal, rehabilitar tramos prioritarios y eficientar la conectividad del país.

Como parte de esta estrategia nacional, se contemplan trabajos de conservación y rehabilitación en tramos clave del corredor México-Nogales, particularmente de Estación Don a Nogales, fundamentales para el desarrollo logístico, comercial y fronterizo de Sonora. Se intervendrán carreteras federales estratégicas como la 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta).

