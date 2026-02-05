Gobierno de Alfonso Durazo destina más de 940 millones para rehabilitación y mantenimiento de la red carretera

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 5 de febrero de 2026, se anunció una inversión en infraestructura de más de 940 millones de pesos para la rehabilitación y mantenimiento de la red carretera. El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que es con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, la movilidad y competitividad regional.
De acuerdo con lo informado, el presupuesto va a permitir fortalecer las cadenas productivas, mejorar la conectividad logística, elevar la seguridad vial y detonar el turismo, beneficiando de manera directa a regiones clave del estado. Las acciones contemplan obras de rehabilitación, conservación periódica y rutinaria, caminos vecinales, así como la elaboración de proyectos ejecutivos.
Estos son algunos de los municipios en los que se ha intervenido:
- Hermosillo
- Cajeme
- San Luis Río Colorado
- Caborca
- Magdalena
- Moctezuma
- Navojoa
- Mazatán
El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora será uno de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, impulsados por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es modernizar la red federal, rehabilitar tramos prioritarios y eficientar la conectividad del país.
Como parte de esta estrategia nacional, se contemplan trabajos de conservación y rehabilitación en tramos clave del corredor México-Nogales, particularmente de Estación Don a Nogales, fundamentales para el desarrollo logístico, comercial y fronterizo de Sonora. Se intervendrán carreteras federales estratégicas como la 2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos), 15 (Guaymas-Hermosillo), 16 (Hermosillo-Yécora) y 17 (Moctezuma-Agua Prieta).
Fuente: Tribuna del Yaqui