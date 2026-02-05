¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón este JUEVES 5 de febrero? Pronostico del CLIMA y TEMPERATURAS

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de salir de casa este jueves 5 de febrero de 2026, es importante conocer cómo se comportará el clima en Ciudad Obregón a lo largo del día, ya que la jornada comenzará con ambiente fresco y evolucionará hacia temperaturas más cálidas por la tarde. Aunque no se prevén lluvias, los cambios en la temperatura y la radiación solar pueden causar afectaciones, por lo que es clave tomar precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY jueves 5 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información revelada en el portal web Meteored.mx, para la mañana se espera un ambiente fresco con presencia de nubes y claros. Desde las 05:00 horas, la temperatura rondará los 14°C, con sensación térmica similar y viento flojo del norte de entre siete y 11 kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, hacia las 06:00 y 08:00 horas, el termómetro subirá ligeramente hasta los 15 y 16°C, con cielo parcialmente nuboso.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY 5 de febrero. Foto: Conagua

El viento será leve del noreste, manteniendo un ambiente agradable y sin riesgo de radiación solar, ya que el índice de rayos ultravioleta (UV) permanecerá bajo. Durante el mediodía, el clima en Ciudad Obregón se tornará más templado. Alrededor de las 11:00 horas se prevé una temperatura cercana a los 24°C, con sensación térmica de 25°C, cielo con nubes y claros y viento flojo del norte, con rachas que pueden alcanzar hasta 18 kilómetros por hora.

En este periodo, el índice UV se elevará a nivel medio, por lo que se recomienda tomar precauciones si se permanece expuesto al sol por tiempos prolongados. Para la tarde, las condiciones seguirán siendo estables, aunque con mayor sensación de calor. A las 14:00 horas se espera una temperatura máxima de aproximadamente 28 grados, con sensación térmica de 27°C, cielo parcialmente nuboso y viento flojo proveniente del oeste, de entre 7 y 19 kilómetros por hora.

Hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 26°C, con cielo mayormente despejado con algunos claros y viento moderado del oeste, lo que ayudará a disminuir la sensación térmica. Ya en la noche, el ambiente volverá a refrescarse de manera gradual. A las 20:00 horas se pronostican 20 grados, con cielo con nubes y claros y viento flojo del noroeste. Para las 23:00 horas, el termómetro bajará a alrededor de 19°C, con sensación térmica similar y viento ligero del noreste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)