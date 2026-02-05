Navojoa, Sonora.- El Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) hizo entrega de 60 botiquines de Bienestar Menstrual en el sur de Sonora, los cuales fueron equipados con los insumos necesarios para la adecuada gestión menstrual, esto con el objetivo de promover el bienestar, la salud y la dignidad menstrual, así como también reducir la deserción escolar.

Según la titular del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, esta iniciativa nació en el 2024, respaldada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el fin de asegurar el acceso a insumos básicos para las personas menstruantes, asegurar la continuidad académica, la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna. "Esta entrega tiene como propósito asegurar el acceso digno y gratuito a productos de gestión menstrual, lo que contribuye a reducir la deserción escolar, apoyar la economía familiar y fortalecer la salud de las personas menstruantes", señaló Valenzuela Álvarez.

Instituto Sonorense de la Juventud entrega botiquines de 'Bienestar Menstrual' en el sur de Sonora

Este proyecto se puso en marcha a partir de este miércoles 4 de febrero del presente año, con la presencia del alcalde Luis Arturo Robles Higuera y del director del Instituto Etchojoense de la Juventud, Reynaldo Duarte Castelo, en las instalaciones del Cobach Etchojoa. Aquí te presentamos las instituciones educativas beneficiadas en el municipio de Etchojoa:

Secundaria Estatal número 25 Francisco I. Madero

General Ignacio Zaragoza, Álvaro Obregón

Telesecundaria número 134 Adolfo López Mateos

Cetmar número 22

Universidad Tecnológica de Etchojoa

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 97

Secundaria Gregorio Ahumada número 19

Telesecundaria número 247

Posteriormente, en el municipio de Navojoa se entregaron otros 30 botiquines con sus respectivos insumos en la Universidad de Sonora, con la asistencia del director del Instituto Navojoense de la Juventud, Heriberto Valenzuela Álvarez, y de la regidora Ayerim Karina Erro Félix. Los centros educativos beneficiados fueron:

Universidad Vizcaya

CEUNO

Nueva Hispana

UPN

Subdelegación IMSS Navojoa

CBTIS 64

CBTIS 207

CEB 5

Secundarias técnicas 45, 55 y 67

Primarias: Francisco I. Madero, Juan Escutia, Centro Escolar del Mayo, Álvaro Obregón y Leona Vicario.

El Instituto Sonorense de la Juventud, con este tipo de iniciativas, continúa fortaleciendo una política pública con enfoque de derechos, orientada a garantizar la salud, el bienestar y la dignidad menstrual de las personas menstruantes, así como también a eliminar tabúes y asegurar que la menstruación no sea un impedimento para el desarrollo educativo de las jóvenes sonorenses.

