Lamarque Cano destaca importancia de reunión con delegados del Gobierno Federal en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, calificó como un 'encuentro significativo' el que se llevó a cabo el pasado miércoles 4 de febrero entre alcaldes del sur de la entidad y delegados del Gobierno Federal en el estado de Sonora.

Tras dicha reunión, el edil cajemense consideró que este tipo de dinámicas se deberían realizar con mayor frecuencia y de manera permanente; "por lo menos una vez al año", expresó Lamarque Cano.

Agregó que este tipo de ejercicios les permitirá a los alcaldes de los diferentes municipios de Sonora conocer los programas que se manejan a través de las dependencias federales, para utilizarlos en beneficio de los ciudadanos.

Un acuerdo importante es que podamos invitar a las dependencias federales o estatales a distintos eventos municipales cuando corresponde al ámbito de competencia de esas dependencias", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui