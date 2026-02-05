Presidentes municipales del sur de Sonora se reúnen para compartir experiencias de su administración

Navojoa, Sonora.- Alcaldes de la región del Mayo mantuvieron una reunión de trabajo con dependencias estatales y federales, con el objetivo de fortalecer la coordinación intergubernamental y avanzar en estrategias conjuntas en beneficio de las familias.

Entre los alcaldes que asistieron a dicha reunión se encuentran: Alberto Vázquez Valencia de Huatabampo, Luis Arturo Robles Higuera de Etchojoa, Jorge Alberto Elías Retes de Navojoa y Samuel Borbón Lara de Álamos, entre otros presidentes municipales del estado de Sonora.

Durante la reunión, se abordaron temas prioritarios relacionados con el desarrollo social, infraestructura, gestión de programas federales y estatales, así como mecanismos para mejorar la atención a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

Las autoridades precisaron que este espacio para el diálogo permitió el intercambio de experiencias y la construcción de acuerdos que impulsan un trabajo más eficiente entre los distintos niveles de gobierno.

Es un espacio de diálogo y coordinación fundamental para fortalecer el trabajo municipal. Estas reuniones son clave para alinear esfuerzos, compartir prioridades y construir soluciones conjuntas que se traduzcan en mejores resultados y mayor bienestar para nuestras comunidades trabajando en equipo", puntualizó Elías Retes.

Fuente: Tribuna del Yaqui