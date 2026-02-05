¿Sin planes para el fin de semana? Gobierno de Sonora invita a visitar el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora hace una cordial invitación a la comunidad a participar en las actividades programadas para este fin de semana en el Bosque Urbano La Sauceda, un espacio recreativo y ecológico emblemático en Hermosillo, recientemente rehabilitado para funcionar como una zona verde tras años de abandono. Este espacio de encuentro ofrece opciones culturales, educativas y recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

Dicha programación dará inicio el día viernes 6 de febrero de 2026 con una charla gratuita de Econversando, centrada en temas ecológicos, de conservación y biodiversidad; lleva por nombre 'Humedales, nuestra mejor defensa contra el cambio climático', impartida por el biólogo Jesús Salvador Jáuregui Santacruz; se realizará a las 19:00 horas en el kiosco central.

Posteriormente, el sábado 7 de febrero se llevará a cabo una jornada especial en el área del humedal por el Día Mundial de los Humedales. Con el objetivo de acercar a la comunidad a la importancia de estos ecosistemas a través de información accesible y actividades abiertas al público, las actividades comenzarán de 7:00 a 10:00 horas con la observación de aves, seguida de la inauguración del espacio a las 10:00 horas y un recorrido con stands educativos de 10:30 a 14:00 horas.

El mismo sábado, niñas, niños y familias en general podrán disfrutar del evento 'La prevención es diversión', el cual promueve la cultura de la prevención y la protección civil mediante actividades lúdicas e innovadoras, con el fin de captar la atención de las niñas y niños. Este evento se realizará a las 18:00 horas en el foro al aire libre y tendrás que registrarte antes.

Si esto ya te parece interesante, estará aún mejor, ya que en el transcurso del fin de semana también se realizarán talleres de cerámica con cupo limitado, jornadas de conservación y limpieza del bosque, un bazar cultural con propuestas artísticas y de emprendimiento local, así como el 'Club de Lectura' en el kiosco central.

El domingo 8 de febrero, las actividades continúan con una nueva jornada de conservación y el tradicional 'Domingo Chill', que cerrará la programación con una noche de metal con tributo a bandas como Iron Maiden y Judas Priest, como parte de la oferta cultural del espacio. Todas las actividades son de acceso gratuito y se llevan a cabo en el Bosque Urbano La Sauceda, un lugar donde el Gobierno de Sonora impulsa la convivencia, la cultura y la participación comunitaria.

