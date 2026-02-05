Sonora participará como estado invitado de honor en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Hermosillo, Sonora.- Sonora participará como estado invitado de honor en la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (Filpm), que se realizará en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, del 20 de febrero al 1 de marzo, indicó la directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco.

Esta participación marca la doceava ocasión en que Sonora, a través del ISC, es invitado a un evento cultural fuera del estado en la presente administración, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo.

Estuvieron presentes Víctor Rivera, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería; Mercedes Alvarado Miranda, directora de la Filpm; Beatriz Aldaco Encinas, directora general del ISC; e Inbal Miller, directora general de Educación de la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes oficializaron el programa y brindaron los pormenores de la edición número 47 mediante este evento.

La feria, organizada por la Universidad Autónoma de México (UNAM), y la agenda de actividades incluirá presentaciones de libros, conversatorios y mesas de análisis, que destacan la riqueza literaria, académica y artística de la región.

Nuestra presencia en esta feria supera la exhibición tradicional, ya que el programa de más de ochenta actividades que hoy presentamos materializa una política de justicia social, memoria histórica e inclusión sustantiva", declaró Beatriz Aldaco.

Entre los autores sonorenses que formarán parte de la programación se encuentran figuras destacadas como Carlos Moncada Ochoa, Fernanda Ballesteros, Sylvia Aguilar Zéleny, Alfonso López Corral, Emilia Buitimea, Daniel Serrano y Selene Carolina Ramírez, quienes compartirán sus obras en diversos formatos de diálogo con el público.

La participación de Sonora es plural e inclusiva, gracias a instituciones y sellos editoriales como el Fondo Editorial Universidad de Sonora, El Colegio de Sonora, el Centro INAH Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, y Escritores de Sonora A.C., entre otros, quienes contribuirán con conversatorios y presentaciones. Además, se llevarán a cabo actividades que exploran la memoria histórica y la identidad cultural de Sonora, al tiempo que se visibiliza nuestra narrativa y poesía contemporánea.

uD83DuDCDA? @aldacoe, directora del ISC, presentó en CDMX los avances de Sonora como Estado Invitado de Honor en la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo . !uD83CuDFADuD83DuDCD6#Sonora #SeguimosTransformando #TierraDeOportunidades pic.twitter.com/2P2TuyxGUB — ISC (@ISCsonora) February 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui