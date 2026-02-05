Unison lanza primera Convocatoria de Proyectos de Vinculación y Apoyos Comunitarios 2026

Sonora, México.- La Universidad de Sonora (Unison) ha lanzado diversas convocatorias internas enfocadas en el apoyo a proyectos de investigación, vinculación y desarrollo comunitario, pero en esta ocasión, por primera vez a lo largo de su historia, presentó la Convocatoria de Proyectos de Vinculación y Apoyos Comunitarios 2026, la cual se llevará a cabo mediante acciones colaborativas entre docentes, estudiantes y comunidades, de modo que esta iniciativa tiene como propósito poner el conocimiento universitario al servicio directo de la sociedad.

En su participación durante el anuncio, la rectora Dena María Camarena Gómez mencionó que este proyecto responde a una función sustantiva de la institución, que es la vinculación social, junto con la docencia y la investigación. "Queremos que el conocimiento universitario esté al servicio de nuestra sociedad. Estos proyectos permitirán atender problemáticas sociales reales y, al mismo tiempo, fortalecer la formación ética, social y profesional de nuestras y nuestros estudiantes", expresó.

Unison: Primera Convocatoria de Proyectos de Vinculación y Apoyos Comunitarios 2026

Asimismo, la rectora siguió dando informes oficiales acerca de la convocatoria, acompañada por el secretario general académico, Enrique Bolado Martínez; subrayaron que la estrategia se alinea con el Eje Prioritario 5 del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030, la universidad al servicio de la sociedad, y con otros programas orientados a la extensión y el apoyo comunitario. Afirmaron que ya hacía falta un apoyo específico para la vinculación comunitaria, por lo que este lanzamiento cubre un vacío importante y amplía las oportunidades de participación estudiantil en proyectos con impacto social directo.

Anualmente, los miembros del cuerpo docente tienen la facultad de someter a revisión un proyecto de su autoría que integre de manera activa a estudiantes de licenciatura. Estas propuestas deben funcionar como un camino para la educación completa y multidimensional del alumno, fomentando una vinculación efectiva donde el saber académico no se quede en el aula, sino que se traduzca en una transferencia tecnológica o de conocimientos con un profundo compromiso ético y humano con sentido social.

Los proyectos podrán desarrollarse de enero a julio o de agosto a diciembre de 2026, mientras que las fechas límite de entrega según el semestre son el 27 de febrero y el 4 de septiembre de 2026, respectivamente. Cada proyecto podrá recibir apoyo económico de hasta 50 mil pesos, y se priorizarán iniciativas con impacto comunitario directo, inclusión social y trabajo colaborativo.

Los requisitos serán mínimos, como descripción del proyecto, objetivos sociales, actividades, resultados esperados, calendario y presupuesto justificado, siempre con el visto bueno de la institución o comunidad participante. Las propuestas serán evaluadas por las facultades interdisciplinarias y aquellas aprobadas recibirán asignación de recursos a través de la dirección correspondiente, conforme a disponibilidad presupuestal.

Para la jefa del Departamento de Ciencias Químico Biológicas, Rocío Sugich Miranda, esto es un alivio para la comunidad escolar, que tradicionalmente financia de su propio bolsillo actividades comunitarias. "Es una amplia oportunidad para impactar más allá de nuestras posibilidades. Por eso estamos muy agradecidos, porque no habíamos tenido esta oportunidad antes, así que muchas gracias e invito a los docentes a aprovecharlo", comentó.

"Agradecer a la Universidad de Sonora, por tomar en cuenta estas diferentes formas de vinculación con la comunidad y por apoyarlos (a los estudiantes) de una manera tan directa a través de una convocatoria de apoyo económico", expresó la coordinadora general de Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud, María Olga Quintana Zavala. Las y los interesados pueden consultar las bases completas en www.dadip.unison.mx o llamar a los números telefónicos 662 259 2244 y 662 259 2246.

Fuente: Tribuna del Yaqui