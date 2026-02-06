Al rescate de los manglares en Huatabampo: Instituto Sonorense de la Juventud suma esfuerzos para la restauración y conservación

Huatabampo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación ambiental en la región, el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), hizo entrega de los materiales y herramientas necesarias para la limpieza y reforestación de los manglares a la agrupación Guardianes del Manglar. Estas acciones buscan involucrar a los jóvenes en la protección, restauración y preservación de ecosistemas costeros clave.

Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del ISJ, destacó la importancia de los materiales entregados, mencionando que estos insumos contribuirán al cuidado y preservación de los manglares ubicados en Yavaros, como parte del compromiso y la participación activa de jóvenes de Huatabampo en la protección del medio ambiente. "Los manglares son ecosistemas fundamentales: protegen las costas, conservan la biodiversidad, contribuyen a mitigar el cambio climático y sostienen la vida y la economía de muchas comunidades", señaló.

Instituto Sonorense de la Juventud suma esfuerzos para la restauración y conservación de manglares

El presidente de Guardianes del Manglar y titular del Instituto Huatabampense de la Juventud, Rubén Ceceña Miranda, se tomó el tiempo de agradecer el respaldo otorgado y resaltó que este gran apoyo que les han brindado permitirá continuar realizando jornadas de limpieza y restauración en los manglares de Yavaros; así como también, informó que este puerto pesquero cuenta con uno de los sistemas de manglares más importantes de la región, por lo que resulta fundamental mantenerlos en excelentes condiciones.

El ISJ fomenta que los jóvenes dejen el rol de espectadores y se conviertan en actores clave en la protección del medio ambiente, destacando el trabajo en áreas como Huatabampo; asimismo, estas acciones contribuyen a la preservación de los ecosistemas costeros, asegurando el futuro de las especies marinas, además de reforzar el compromiso conjunto entre autoridades y sociedad civil.

Instituto Sonorense de la Juventud suma esfuerzos para la restauración y conservación de manglares

Fuente: Tribuna del Yaqui