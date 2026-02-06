Ayuntamiento de Navojoa contará con más cuadrillas de bacheo; refuerzan parque vehicular

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa reforzó el parque vehicular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) con la compra de nuevas camionetas para las cuadrillas de bacheo, una de las principales quejas de la ciudadanía.

Se trata de la adquisición de tres camionetas tipo pick up, las cuales permitirán atender con mayor velocidad los distintos reportes ciudadanos que se generan diariamente, principalmente los relacionados con el arreglo de vialidades.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que la compra de las tres unidades fue gracias a la captación de recursos de pagos de impuestos por parte de los contribuyentes. Por lo que agradeció a las familias que con responsabilidad están acudiendo a saldar sus cuentas de impuestos, como el predial, lo que se traducirá en mejores servicios e infraestructura pública.

Seguimos avanzando en la compra de más pick ups para poder ampliar las cuadrillas de bacheo y así darles atención oportuna a las solicitudes de todos los ciudadanos", ratificó al otorgar las llaves de las unidades al director de Desarrollo Urbano, Gamaliel Gutiérrez, en representación de SIUE.

Por su parte, Marco Antonio Sánchez Acosta, regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Navojoa, precisó que al cierre de enero, la captación por el pago de prediales obtuvo un aumento considerable en comparación con el año pasado, lo cual se verá reflejado con la compra de más maquinaria y unidades vehiculares.

Por ejemplo, hoy el Oomapasn está siendo equipado con maquinaria clave como nunca antes se había visto; se han rehabilitado y perforado pozos, todo gracias a la cooperación ciudadana y a las gestiones interinstitucionales del Ayuntamiento", manifestó el también presidente de la Comisión del Agua Potable.

Por ello, las autoridades invitaron a la población a aprovechar los distintos descuentos que se ofrecerán durante el mes de febrero para poder ponerse al corriente en el pago predial, así como en su recibo del agua potable.

Fuente: Tribuna del Yaqui