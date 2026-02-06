Clima en Sonora HOY 6 de febrero: Alertan LLUVIAS en la NOCHE; aquí temperaturas por municipio

Hermosillo, Sonora.- Si vives en Sonora, sabrás que el clima es variado, en especial en invierno, y hoy viernes 6 de febrero no será la excepción. La jornada de hoy se presenta con cambios meteorológicos: mientras algunos sonorenses despertarán con paisajes congelados, otros sentirán un calor sofocante por la tarde, todo esto bajo la advertencia de lluvias aisladas que podrían sorprender en el momento menos pensado. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en Sonora HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte de Meteored.mx, este viernes el estado experimentará condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante gran parte del día. Durante la mañana, el ambiente será templado en lo general, pero las zonas serranas de Sonora enfrentarán un clima muy frío con heladas severas. Localidades como Agua Prieta registrarán una mínima de -5°C, mientras que Heroica Nogales despertará con -4°C.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Por el contrario, ciudades como San Luis Río Colorado y Sonoyta tendrán mañanas más frescas entre los 11 y 12°C. Al avanzar hacia la tarde, el contraste térmico se volverá evidente. En el sur de Sonora, el ambiente pasará de templado a cálido; Ciudad Obregón será el punto más caliente del estado con una máxima de 37°C, seguida por Hermosillo y Huatabampo que alcanzarán los 31°C.

Sin embargo, en la capital (Hermosillo) se debe tener especial cuidado, ya que el pronóstico indica una alta probabilidad de lluvias aisladas que podrían presentarse en medio del calor vespertino. En el norte, ciudades como Heroica Caborca y Magdalena de Kino mantendrán temperaturas máximas más moderadas de 28°C. Para la noche, el viento jugará un papel crucial en la percepción térmica.

Se esperan vientos provenientes del norte y noroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora pero con rachas que podrían alcanzar de los 30 a los 50 kilómetros por hora en diversas regiones del estado. Esto provocará que el ambiente se refresque rápidamente después del atardecer. Ciudades costeras como Puerto Peñasco y Heroica Guaymas mantendrán temperaturas entre los 21 y 22°C, respectivamente.

Es fundamental que la población en las zonas de mayor ráfaga de viento tome precauciones con objetos que puedan desprenderse y se mantenga bien abrigada al caer el sol, especialmente ante la persistencia de nubes que podrían dejar lloviznas ligeras hacia el cierre de este viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)