Clima en Sonora HOY en la NOCHE: Advierten LLUVIAS para estas regiones este VIERNES 6 de febrero

Hermosillo, Sonora.- Para este viernes 6 de febrero de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias aisladas en varias regiones de Sonora; si tienes planes al aire libre, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas durante la noche y durante las primeras horas del sábado 7 de febrero.

Según el boletín vespertino de la Conagua, se espera que en las regiones costa (sur) y sur de Sonora se presenten lluvias aisladas para hoy viernes 6 de febrero. "Una circulación ciclónica al noroeste del territorio nacional y una vaguada en altura propiciarán fuertes rachas de viento y oleaje elevado sobre costas de dicha región. Asimismo, el ingreso de humedad propiciado por la corriente en chorro subtropical favorecerá la probabilidad de lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango", dice el boletín del SMN.

Las autoridades del clima están advirtiendo lluvias aisladas para hoy viernes 6 de febrero de 2026 en la noche

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora informó que hay posibilidades de lluvias ligeras en la entidad durante este fin de semana. "Se pronostica que un nuevo sistema invernal se aproximará al noroeste del país durante los días 11 y 12 de febrero. Dicho sistema mantiene probabilidades de lluvias moderadas y posible caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa de la entidad".

Aunado a esto, un descenso de temperaturas y posibles rachas de viento en el interior del estado para este periodo. Por ello, se llama a la población a vestir ropa abrigadora durante las noches y mañanas, y ante cualquier emergencia, llamar de inmediato a la línea telefónica 911.

¿Cómo será el clima para mañana sábado 7 de febrero de 2026?

De acuerdo con la Conagua, se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Por la mañana, ambiente templado en la región y muy frío con heladas en sierras. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h.

