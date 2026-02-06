Empalme concentra el 80% de casos de sarampión en Sonora; autoridades toman acciones

Empalme, Sonora.- De los 10 casos de sarampión que se tienen registrados en Sonora hasta el corte de la semana pasada, ocho de ellos corresponden a Empalme, lo que representa el 80 por ciento del total.

Universo Ortiz Arvayo, titular del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora, dio a conocer que los ocho casos se detectaron en un campo agrícola de Empalme, en este caso 'La Malichita', y corresponde a trabajadores migrantes provenientes del estado de Chiapas, mientras en la colonia Libertad se tiene uno que es sospechoso.

Indicó que ante este brote de inmediato se emprendieron acciones para controlar, como es una jornada de vacunación intensiva, mientras que brigadas especiales tendieron un cerco epidemiológico para detección oportuna de la enfermedad y evitar su propagación.

Hizo un llamado urgente a la población a vacunarse y, en el caso de los menores, verificar que la cartilla de vacunación esté completa y, de no ser así, de inmediato acudir a cualquier centro de salud para aplicarse la dosis y quedar así protegidos contra la enfermedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui