Estudiantes de Unisierra en Sonora llevan su talento a Texas para la reunión anual de naturalistas

Moctezuma, Sonora.- Los dos jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Biología de la Universidad de la Sierra (Unisierra), David Javier Vásquez Miranda e Itzel Yareli Becerril Dorantes, llevarán su talento al país vecino, representando con mucho orgullo al estado de Sonora mediante un trabajo de investigación presentado en la 73 Reunión Anual de la Asociación de Naturalistas del Suroeste (SWAN, por sus siglas en inglés), en Texas.

SWAN es una organización científica internacional fundada en mayo de 1953 y su misión principal es promover el estudio de campo de plantas y animales (vivos y fósiles) en el suroeste de Estados Unidos, México y Centroamérica, para apoyar las actividades científicas de sus miembros; consta de reuniones anuales, apoyos estudiantiles y publicaciones científicas.

Estudiantes de Unisierra llevan su talento a Texas para la reunión anual de naturalistas

Unisierra ha organizado congresos internacionales sobre conservación de ecosistemas y ha impulsado estancias internacionales para sus estudiantes y, en esta ocasión, los jóvenes biólogos fueron seleccionados para discutir, frente a científicos y especialistas de reconocidas e importantes instituciones internacionales, los hallazgos y resultados obtenidos en su trabajo de campo denominado 'Análisis comparativo de la biología térmica del Urosaurus ornatus a lo largo de un gradiente altitudinal'.

El rector de Unisierra, Juan Carlos Avilés Miranda, expuso el gran esfuerzo académico de los alumnos, expresando que cada vez adquiere mayor visibilidad, no solo por la presentación de su investigación, sino también porque fueron reconocidos con el Premio de Viaje Estudiantil Bruce Stewart otorgado por SWAN para apoyar económicamente a estudiantes que asisten a su reunión anual.

La dedicación y el esfuerzo de ambos estudiantes representan un ejemplo de compromiso con la ciencia y la conservación de la fauna local, dando como resultado su participación en el evento, que se llevará a cabo del 25 al 28 de abril en la Universidad de Texas, ubicada en Tyler. La Universidad de la Sierra reafirma su compromiso con la formación de jóvenes investigadores capaces de trascender fronteras y aportar conocimiento de impacto internacional.

uD83DuDFE0 Estudiantes de la Licenciatura en Biología de la @unisierra, presentarán un trabajo de investigación en la 73 Reunión Anual de la Asociación de Naturalistas del Suroeste (SWAN, por sus siglas en inglés), en #Texas. ?uD83DuDC38



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/M7LUKlrZNa pic.twitter.com/DRo5YKZtFz — SEC Sonora (@SECSonora) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui