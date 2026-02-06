Feria de la Paz en la Misión del Real ofrece servicios gratuitos y atención a cientos de familias

Ciudad Obregón, Sonora.- En el parque de la colonia Misión del Real, ubicado por la calle del mismo nombre, al sur de la ciudad, se realizó una edición más de la Feria de la Paz, acompañada de una jornada de servicios gratuitos por parte de distintas dependencias gubernamentales.

Cientos de habitantes de esa y otras colonias aledañas aprovecharon los beneficios como asesorías jurídicas y psicológicas, consultas médicas y nutricionales, corrección de actas, vacunación antirrábica, prevención, preparatoria abierta y muchos otros servicios que se prestaron de manera gratuita.

El evento contó con la presencia de titulares de las distintas dependencias, quienes dieron un recorrido por los módulos y stands, saludando al personal y a las familias asistentes que realizaban los trámites.

Claudia Santacruz Avilés, directora del DIF Cajeme, destacó la coordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno. "Estamos participando en la organización por instrucción del presidente municipal, estamos trabajando en coordinación con dependencias federales, estatales y municipales; la gente aprovechó las correcciones de actas y actas gratuitas para toda la gente que la necesitaba", apuntó.

Explicó a TRIBUNA que estas jornadas seguirán realizándose durante todo el 2026 y la encomienda es visitar todos los sectores y comunidades del municipio.

Por parte del DIF traemos todos los servicios disponibles, como por ejemplo nuestro bazar, los apoyos que se pueden solicitar por parte del voluntariado, está la Procuraduría y Subprocuraduría de la Defensa de la Niñez y Adultos Mayores, está el CIFA y todas las áreas que manejamos desde el DIF", señaló.

Por su parte, Noé Alejandro Ibarra, titular de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Cajeme, invitó a las familias cajemenses a aprovechar estas jornadas que seguirán recorriendo el territorio cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui