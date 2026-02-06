Hermosillo, Sonora.- Semillero de profesionistas, políticos, militares y deportistas que marcaron la historia y la vida pública de Sonora y de México; en 1919 se inauguró formalmente la Escuela Cruz Gálvez en Hermosillo. Mejor conocido como internado Cruz Gálvez, este lugar ha sido el hogar de decenas de generaciones de menores de escasos recursos, quienes, además de educación primaria, recibieron formación en un oficio, techo, comida y la oportunidad para salir adelante.

Actualmente, aún funciona como un internado y queda en la historia de muchos el escuchar que si no le hacías caso a tus papás, te meterían a la Cruz Gálvez; para los niños y niñas de los noventas era una frase común que generaba temor. Uno de los egresados del internado Cruz Gálvez fue el exgobernador de Sonora, Samuel Ocaña García, quien, en vida, en varias entrevistas resaltó y agradeció su paso por esta escuela que consideró le enseñó los valores básicos para su desarrollo personal y profesional.

"Había disciplina, nos enseñaban a tener responsabilidad, cumplir con las obligaciones. Eso es básico para el desarrollo de la vida de cualquier persona", dijo.

Historia del internado Cruz Gálvez en Hermosillo, hogar y semillero de destacados sonorenses

Historia

Fue en 1917 cuando el general Plutarco Elías Calles lanzó una convocatoria llamada 'Por la Redención de la Raza', mediante la cual solicitaba cooperación para recolectar fondos que serían destinados para la construcción de la Escuela de Artes y Oficios para Varones Coronel José Cruz Gálvez.

Ignacio Lagarda Lagarda, cronista municipal de Hermosillo, narró que gracias a la respuesta de la comunidad se obtuvieron 205 mil pesos para la construcción de la obra, por lo que se lanzó una convocatoria para concursar con el proyecto para la edificación que tenía que ser de un piso y con capacidad para albergar a mil alumnos, además de costar alrededor de 50 mil pesos.

El proyecto ganador, señaló, fue el del ingeniero Luis Arturo Romo, quien recibió un premio de 500 pesos. Para construir en un predio de cinco hectáreas en el extremo norte de la calle Rosales (actualmente la Revolución), colaboraron los maestros de obras Luis Petterson, Severiano Ibarra Limón y Manuel Ramírez.

Lagarda Lagarda explicó que el conjunto arquitectónico constaba de ocho pabellones con capacidad para 500 alumnos, en los que se instalaron los departamentos de clases y oficios, comedor, cocina, bodegas, dormitorios, baños, enfermería, talleres mecánicos, de calzado y de artes gráficos, además de jardines, campos para juegos y maniobras militares, un gran estanque de natación y enormes terrenos arbolados.

Hace menos de dos años, en 1915, fundé la Escuela de Artes y Oficios para Huérfanos… impulsándome a ello las repetidas observaciones que, al recorrer los distintos puntos del estado, pude recoger en cuanto al número verdaderamente crecido de niños huérfanos y abandonados que encontré en casi todos los lugares".

Historia del internado Cruz Gálvez en Hermosillo, hogar y semillero de destacados sonorenses

Concebí así la idea de crear un asilo que, además de arrebatar a la indigencia y sin duda a la corrupción a aquellos seres infelices e inocentes, pudiera convertirlos en elementos de orden y progreso… más tarde… aptos para el trabajo y moralmente fuertes y sanos. Los éxitos y fracasos que tengan en las escuelas Cruz Gálvez los considero como míos, y gozaré con los primeros y sufriré con los segundos", se lee en el 'Decreto número 12' emitido por Plutarco Elías Calles a favor de los niños huérfanos.

La historia también cuenta que el coronel José Cruz Gálvez, quien era originario de Mazatlán, Sinaloa, le propuso al general Plutarco Elías Calles que, al concluir la guerra, debían construir un orfanato para educar a los niños y formarlos en un oficio. La propuesta era que, si alguno de los dos moría en la batalla, el otro debía construir el internado y le pondría el nombre de su compañero caído. Fue el 5 de octubre de 1915 cuando el coronel murió tras sufrir una herida grave.

Desde 1919, los talleres gráficos de la Cruz Gálvez imprimían el Boletín Oficial, la escuela

De acuerdo con el cronista de Hermosillo, la matrícula siempre osciló entre 300 y 400 niños desde los cuatro hasta los 16 años de edad, quienes recibían instrucción elemental, capacitación para algún oficio, educación general y militar y música; además, las niñas tomaban clases como corte y costura, lavado y planchado. Lagarda Lagarda apuntó que en el año 1926 ofrecía enseñanza primaria, carpintería, imprenta, mecánica, telegrafía y zapatería a los varones y enseñanza primaria, corte y confección, economía doméstica, inglés y puericultura a las niñas.

En 1936, la escuela formó parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) como Escuela Prevocacional, Industrial y de Comercio y en 1937, bajo el gobierno del general Román Yocupicio y por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, se convirtió en la Escuela Industrial Hijos del Ejército Número 7.

Fue de 1942 a 1944 cuando la Escuela Cruz Gálvez se incorporó al Departamento de Internados de la Secretaría de Educación Pública y en 1974 se llamaba Centro Regional de Educación Fundamental 'Jesús Cruz Gálvez', cuyo director era Luciano Sánchez García; los alumnos contaban con todos los servicios como ropa, calzado y una beca llamada 'PRE'. El internado era de lunes a viernes para los que vivían en Hermosillo y toda la semana para los foráneos; todos salían de vacaciones de verano y navideñas. Desde los años noventa, la escuela primaria IEP7 Coronel J. Cruz Gálvez es una escuela que imparte educación primaria.

Exalumnos de esta escuela

Alumnos de esta escuela fueron Samuel Ocaña García, gobernador de Sonora de 1979 a 1985, originario de Arivechi; los diputados locales Sergio Lugo Mendívil, originario de San Bernardo, Álamos, y José Guadalupe Curiel, de Navojoa; el tres veces diputado, secretario de Finanzas y Administración de la CTM en Sonora y dirigente obrero, Víctor Raúl Burton Trejo.

También Eleazar Méndez, que fue un almirante que ocupó altos cargos en la marina; el profesor y secretario de Educación, Ernesto López Riesgo; el coronel Enrique Lendo, quien llegó a ser director de Banjército; y Eradio Burruel Tánori, exjugador de Naranjeros de Hermosillo e integrante del Salón de la Fama del béisbol, entre otros.

Historia del internado Cruz Gálvez en Hermosillo, hogar y semillero de destacados sonorenses

Fuente: Tribuna del Yaqui