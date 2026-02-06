Impulsará Ayuntamiento de Hermosillo uso de agua tratada para áreas económicas

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno Municipal de Hermosillo avanza en proyectos estratégicos para el aprovechamiento del agua tratada, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico, apoyar al sector productivo y garantizar un uso más eficiente y sustentable de los recursos hídricos en la ciudad.

El alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que se mantiene una coordinación permanente con el Gobierno Federal para dar un segundo uso al agua residual tratada, particularmente a través de la planta tratadora ubicada al sur de la ciudad.

Este proyecto permitirá que la industria local utilice agua tratada en sus procesos productivos, reduciendo la presión sobre las fuentes de agua potable y contribuyendo al cuidado del medio ambiente", comentó.

De igual manera, dijo que se analizan alternativas para que este recurso pueda ser aprovechado por el sector agrícola, lo que representaría un beneficio directo para los productores de la región y una mejor gestión del agua en zonas de alta demanda.

En este contexto, se destacó el avance acelerado en la consolidación de la planta tratadora del sur, así como el plan para aprovechar la planta del poniente, con capacidad de dos mil 500 litros por segundo, considerada una de las más importantes del municipio.

Además de los proyectos hidráulicos, se subrayó que el cumplimiento de la ciudadanía en el pago de impuestos ha sido fundamental para que estas y otras acciones se conviertan en una realidad. "Los recursos que hemos recaudado como municipio se han reflejado en obras visibles para la población, como la rehabilitación de vialidades y bulevares que durante años se encontraban en condiciones deterioradas", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui