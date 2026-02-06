Inaugura Instituto Sonorense de Cultura el Programa Nacional de Artes Escénicas

Hermosillo, Sonora.- En la Casa de la Cultura de Sonora se inauguró el Programa Artes Escénicas en la Escuela Sonora, con la función Amelia y el Viaje Inesperado, de Lormiga Títeres. Esta actividad, coordinada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), tiene como objetivo acercar el arte escénico a la comunidad escolar.

El objetivo central del programa es fortalecer el reconocimiento, aprecio y valoración de las manifestaciones culturales, así como descentralizar el apoyo a la creación y difusión artística, fomentando la participación activa del alumnado de planteles educativos con distinta programación en las entidades a lo largo del país.

En el caso de Sonora, del 6 de febrero al 24 de marzo de 2026, alumnas y alumnos de 28 escuelas acudirán al Teatro de la Ciudad para disfrutar, de manera gratuita, diversas presentaciones. Entre las producciones programadas se encuentran Amelia y el Viaje Inesperado, de Lormiga Títeres, y Pedro y el Lobo. Cuento musical con títeres, de Jaime Florentino Cía. Títeres.

A través de un enfoque inclusivo y basado en principios de acceso universal y equitativo, se busca estimular la formación integral de las y los estudiantes mediante el desarrollo de competencias cognitivas, socioemocionales y creativas a través de la apreciación del arte escénico.

En el protocolo inaugural estuvieron presentes la subsecretaria de Políticas Educativas de la SEC, Guadalupe González Lizárraga, en representación del secretario Froylán Gámez Gamboa; la directora general del ISC, Beatriz Aldaco Encinas, y el jefe del Departamento de Teatro del ISC, Fernando Muñoz. Las y los participantes coincidieron en la relevancia de este programa para el desarrollo cultural y artístico en las comunidades escolares. La agenda de actividades culturales de la entidad está disponible en cultura.sonora.gob.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui