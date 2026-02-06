Mentor Espiritual y Músico Medicina sonorense destaca con sus terapias y conciertos sónicos alrededor del mundo.

Hermosillo, Sonora.- Osvaldo Cañez, cuenta con un perfil muy extenso e interesante, antiguamente abogado con dos maestrías en Europa, muy joven llegó a trabajar en la Embajada de México en España. Fue ahí cuando decidió por cuenta propia salir del sistema y empezar su camino de liberación. Desde 2015 empezaron sus pasos en este camino místico y hoy en día cuenta con más de una década dedicándose de lleno al mundo de la sanación espiritual.

Autor de un libro best seller y especialista en meditación, terapias holisticas, sanación a través del sonido y la vibración (Sound Healing), Osvaldo cuenta con más de 150 instrumentos prehispánicos, chamánicos y ancestrales con los cuales brinda sus maravillosas terapias de sonido.

Nos ha compartido que ha tenido el honor de trabajar con empresas como Google, Microsoft, Gaia y Naciones Unidas entre muchas otras empresas y organismos internacionales. Tanto en sus terapias, como en formaciones y conferencias, bien sea de oratoria y comunicación consciente o bien en temas espirituales y desarrollo personal.

Es testigo de cómo todas estas herramientas energéticas ancestrales pueden transformar nuestra existencia eliminando el estrés, la ansiedad y la depresión, entre muchos otros desequilibrios, y brindándonos mayor paz, presencia, armonía y felicidad.

Para Osvaldo, el camino espiritual es un camino de practicidad, congruencia y coherencia energética el cual nos acerque cada día a ser más humanos y no todo lo contrario.

Como buen practicante de la toltequidad su guía y medida es el equilibrio, la armonía con la naturaleza, vivir en conciencia, libertad personal y sabiduría interna para el cultivo del buen corazón. En conclusión, te enseña de una forma muy simple a aprender a transformar tu vida en una verdadera obra de arte.

Puedes conectar con Osvaldo a través de sus redes sociales @OsvaldoCanez o directamente en su correo electrónico buenavibra@osvaldocanez.com él viaja por todo el mundo brindado sus terapias, ceremonias y conciertos con todo su profesionalismo y corazón.

¡Invitamos a todo el mundo a vivir estas mágicas experiencias la cuales te regresaran la vitalidad, el equilibrio y la alegría a tu vida!.