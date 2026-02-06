Muere Miguel Mendoza Mendoza, pilar del teatro en Ciudad Obregón y fundador de La Petaka

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas horas de ayer jueves 5 de febrero de 2026, se dio a conocer la lamentable muerte de Miguel Mendoza Mendoza, pilar del teatro en Ciudad Obregón y fundador de La Petaka. El fallecimiento del reconocido maestro, actor y fundador de la compañía es lamentado por la comunidad cultural y educativa de Cajeme.

Con más de 30 años de trayectoria, Miguel Mendoza fue un referente del teatro local, no solo por su talento sobre el escenario, sino por su vocación formadora y su compromiso con la enseñanza artística de Cajeme. Su partida ha generado múltiples muestras de condolencia por parte de instituciones, alumnos, colegas y amigos.

La noticia fue confirmada por el Instituto Municipal de Cultura de Cajeme (IMCA), que expresó su profundo pesar por la pérdida de quien consideró un pilar fundamental del teatro en el municipio, destacando su labor como promotor cultural y su aportación en la formación de nuevas generaciones de artistas.

De igual forma, la comunidad del Instituto Lefier manifestó su dolor ante el fallecimiento de su querido maestro de teatro, subrayando que Miguel Mendoza no solo formó actores, sino también mejores seres humanos, gracias a su sensibilidad, paciencia, creatividad y amor por la enseñanza. Miguel Mendoza Mendoza fue fundador de la compañía La Petaka, desde donde impulsó el teatro como herramienta de expresión, reflexión y crecimiento personal.

¿Qué es La Petaka?

La Petaka es un centro cultural de artes escénicas que fue fundado en diciembre de 2007; se ha especializado en ofrecer talleres de teatro, canto, danza y comedia musical, entre otros. Actualmente es dirigido por Dommy Flores (dirección general) y Luis Flores (dirección artística). En redes sociales, Flores informó que el cuerpo de Miguel Mendoza Mendoza estará de cuerpo presente en la funeraria San Martín, ubicada en la calle 200, a partir de las 9:00 horas de este viernes.

