Normal Superior de Ciudad Obregón forma docentes humanistas alineados a la Nueva Escuela Mexicana

Ciudad Obregón, Sonora.- El director de la Escuela Normal Superior Plantel Ciudad Obregón, Manuel Antonio Arguelles Morales, destacó que los egresados de dicha institución reciben una formación encaminada a cumplir y atender los requerimientos de las diferentes entidades y niveles del Sistema Educativo Mexicano.

"Nuestros planes y programas de estudios están, digamos que encaminados o enlazados con las políticas de la Nueva Escuela Mexicana que se manejan a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior", indicó.

Agregó que la formación que reciben los futuros docentes que egresan de la Normal Superior está encaminada a la corriente intelectual y filosófica del humanismo. Por esta razón, al llegar a las aulas, prestan más atención a las necesidades, demandas y requerimientos de sus alumnos en diferentes aspectos.

Los alumnos de la institución reciben una formación más humana, de convivencia, de atender más las necesidades que sus alumnos y ellos tienen como personas, sin dejar de lado los conocimientos que tienen que transmitir para ser buenos maestros", explicó el director de la Norma Superior en esta localidad.

Argüelles Morales destacó que los docentes que están estudiando en la institución a su cargo reciben una formación encaminada a desempeñarse como profesores en escuelas de nivel secundaria y preparatoria, lo cual no significa que no puedan dar clases en otros niveles educativos.

Comentó que los alumnos de Normal se involucran con la labor en las aulas desde los primeros semestres, esto debido a que acuden a diferentes instituciones educativas de nivel básico, como oyentes o como personal de apoyo, situación que les permite enfrentar situaciones reales en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Ahorita las convocatorias que se lanzan para empezar a trabajar son regularmente para secundarias y preparatorias, pero ellos pueden trabajar en cualquier nivel educativo y tienen la formación y la capacidad para hacerlo", finalizó.

Particularmente, los egresados de la licenciatura en enseñanza del inglés son los que tienen mayores oportunidades de ingresar como docentes a cualquier institución de los diferentes niveles educativos, públicos o privados. Las principales habilidades con las que egresan los alumnos son el saber enseñar; por ello, las asignaturas son licenciaturas en la enseñanza y aprendizaje del español, inglés, matemáticas y biología, las cuales son la especialidad de la mencionada institución.

Fuente: Tribuna del Yaqui