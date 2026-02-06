Nuevos malecones en Sonora registran más del 70% de avance; Durazo busca detonar el turismo

Hermosillo, Sonora.- La continuación de la segunda etapa del malecón de Huatabampito y la construcción del nuevo malecón en Empalme registran avances superiores al 70 por ciento, esto en base al trabajo que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En el malecón de Huatabampito, que en su primera etapa requirió una inversión de 100 millones de pesos, se registra un avance físico del 75 por ciento en obras de construcción de módulos de servicios sanitarios y carriles de desaceleración, obras destinadas a mejorar la experiencia de visitantes y brindar infraestructura digna a residentes y turistas.

Se realizaron trabajos de colocación de adoquín, instalación de señalamientos, terminación del pozo de absorción, colocación de muebles sanitarios y la construcción del soporte para barra de ovalines. Entre las actividades pendientes destacan la colocación de azulejos, colado de banqueta exterior, pintura de módulos, construcción de bancas de concreto, así como labores de vegetación con arbustos, que darán identidad y funcionalidad al espacio.

De manera paralela, en Playa El Cochórit, Empalme, la obra de construcción de malecón y vialidad presenta un avance físico del 71 por ciento, con una inversión total de 190 millones de pesos, consolidándose como un proyecto clave para la movilidad, el esparcimiento y el desarrollo económico de la región.

En este frente ya se ejecutaron trabajos como el colado de banquetas, construcción de escalones, riego de impregnación en la vialidad, formación de capa base, terracerías para banquetas, ciclovía y explanada, así como el suministro y colocación de palmeras y pases para instalaciones futuras.

Las siguientes etapas contemplan la colocación de adoquín en estacionamiento, bordillos de concreto, continuación de banquetas y ciclovía, instalación de luminarias, señalamiento horizontal y vertical, terminación del módulo de baños, construcción de bancas y rampas, además de la limpieza general del área.

Como parte de esta estrategia integral de desarrollo costero, el Gobierno de Sonora ya prepara los trabajos para dar inicio a la construcción de un nuevo malecón en Guaymas en el que se invertirán 60 millones de pesos, una obra que detonará el turismo, reactivará la economía local y reafirmará la vocación marítima e identidad de la región.

