Ratifican a Francisco Fernández Jaramillo como presidente de Canacintra sur Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la Sesión Anual Ordinaria correspondiente al 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Delegación Sur de Sonora, se llevó a cabo la ratificación de Francisco Fernández Jaramillo como presidente de dicho organismo.

Previo a la ceremonia, se rindió un informe de actividades ante el Consejo y Socios de la Cámara, quienes además aprobaron los estados financieros del ejercicio anterior y el presupuesto que se ejercerá para el presente año.

Además de Durante el encuentro, se presentó y aprobó el Informe de Actividades correspondiente a 2025, así como el estado financiero del ejercicio anterior y el presupuesto proyectado para 2026, en los que se resaltaron las acciones realizadas para el fortalecimiento del sector industrial en la región.

Además de la ratificación, durante la ceremonia se efectuó la elección de consejeros, resultando designados Edgardo Flores Padilla como Consejero Propietario Par y Ana Cristina Islas Esquer como Consejera Suplente Par.

Asimismo, se ratificó a la Mesa Directiva que acompañará al reelecto presidente de Canacintra durante el periodo 2026, tomando protesta Francisco José de San Martín Yepis y Rico como tesorero, Oscar Enrique Morales Balmaceda como secretario suplente de Silvia Abigail Figueroa Lugo.

La toma de protesta estuvo a cargo de la doctora Laura Lorena Velarde Araiza, vicepresidenta de la Zona Pacífico Norte y testigo de honor de la Sede Nacional de Canacintra. Ella refrendó el compromiso de la Cámara con el impulso y desarrollo del sector industrial en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui